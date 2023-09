Madagascar: IRD - Implosion au sein de la majorité présidentielle

Les députés de la majorité présidentielle quittent peu à peu la barque pour s'aligner à d'autres bords politiques.

Le projet politique du président de la République ne convainc plus certains de ses partisans qui ont décidé de quitter le bateau pour aller surfer seul sur la vague des prochaines élections présidentielles. Hier, Jean Brunelle Razafintsiandraofa, vice-président pour la province de Fianarantsoa et élu sous les couleurs de l'IRD, a acté son divorce par rapport à sa famille politique.

Il a déposé sa candidature auprès de la Haute cour constitutionnelle en vue de l'élection présidentielle du 09 novembre prochain et ne soutiendra pas Andry Rajoelina. Depuis 2021, les relations qu'avait le député d'Ikongo avec ses collègues se détérioraient peu à peu. Les prises de position de Jean Brunelle Razafintsiandraofa sur beaucoup de sujets ont beaucoup gêné les partisans du président de la République. Il n'était plus en odeur de sainteté au sein de la majorité et les ailes dures de l'IRD ont voulu, maintes fois, l'écarter du fauteuil de vice-président.

« Papasolo »

La majorité présidentielle devient une pépinière d'ambitieux hommes politiques. Honoré Rasolonjatovo, l'autre vice-président de l'assemblée nationale et membre du groupe parlementaire IRD, serait également en passe de claquer la porte. « Papasolo », qui est également une figure de l'IRD surtout dans la région Vakinakaratra, volera également de ses propres ailes et ne soutiendra pas la candidature de Andry Rajoelina lors de la prochaine élection de novembre prochain. Comme le cas de Siteny Randrianasoloniaiko, qui est également issu des rangs de l'IRD, mais qui a finalement décidé de créer son propre mouvement pour le propulser à la course vers Iavoloha. Ces figures de la majorité présidentielle désertent alors le camp pour installer de nouvelles bases afin de briguer le poste de président de la République.

%

Dissidence

Alors que les dates du scrutin approchent à grand pas, d'autres députés ont aussi tourné le dos à l'IRD. Kearon Idealson, qui est toutefois connu comme un spécialiste du retournement de vestes, a encore fait parler de lui au sein de la majorité présidentielle. Le député d'Ampanihy Ouest a claqué la porte à l'IRD et fait son entrée au mouvement Mihava Tour de Siteny Randrianasoloniaiko. Après avoir soutenu Hery Rajaonarimampianina lors des élections de 2013, ce magistrat de carrière a été un fervent partisan du président de la République depuis 2018 mais il a fini de changer de camp à quelques mois du scrutin de 09 novembre prochain. Le départ de Kearon Idealson témoigne que la majorité à l'assemblée nationale continue de péricliter. Plusieurs députés, comme le cas de Siteny Randrianasoloniaiko, de Jean Jacques Rabenirina ou de Mohamad Ahmad, ont ouvert la voie pour former une dissidence dans le camp présidentiel.

Confiance

Face à cette hémorragie, la majorité a, toutefois, voulu montrer sa force. « 111 députés », selon les chiffres avancés, ont fait bloc derrière le président de la République. Hier, ils ont déclaré leur détermination à soutenir Andry Rajoelina lors de la prochaine élection. Les Honoré Tsabotokay, Lanto Rakotomanga, Naivo Raholdina, Anyah, entre autres, renouvellent leur confiance au président de la République et font oublier les tensions qui ont miné la majorité présidentielle lors des deux dernières sessions du parlement.