Madagascar: Aéroport international d'Antananarivo - Le restaurant Mon Tana ouvre ses portes

L'aéroport international d'Antananarivo s'offre les services d'un expert mondial. TAV Operation Services a ouvert le 22 août dernier le restaurant Mon Tana au sein du terminal international d'Ivato.

Opéré en étroite collaboration avec Ravinala Airports, ce nouveau restaurant apporte davantage de modernité à cette infrastructure aéroportuaire en offrant aux passagers une offre gastronomique variée, internationale et locale. Une offre à la hauteur de la renommée de TAV Operation Services, une filiale de TAV Airports Holding et du Groupe ADP, et qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services relatifs à l'hospitalité et la restauration pour les passagers dans les aéroports.

Avec 86 lounges privés situés dans 19 pays, TAV Operation Services offre à ses clients une expérience confortable et privilégiée à tous les stades du voyage avant et après leur vol. « Avec une expertise de plus de 19 ans dans les secteurs de l'hospitalité et de la restauration, nous sommes ravis de présenter de nouveaux concepts à nos précieux clients.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de dévoiler nos services exceptionnels à Madagascar, joyau géographique souvent appelé le huitième continent par les voyageurs », a déclaré Güçlü Batkin, PDG de TAV Operation Services. Julien Coffinier, directeur général de Ravinala Airports, a précisé que l'attribution de ce marché a été faite sur la base d'un appel d'offres international.

« Ce lieu est non seulement le fruit d'un appel d'offres international, mais aussi d'une collaboration passionnante, avec beaucoup de confiance et d'enthousiasme, entre TAV Operation Services, groupe international ayant une expertise dans le secteur de l'hospitalité et la restauration et Ravinala Airports », a-t-il continué.