Madagascar: Kick-boxing - Madagascar intraitable !

Fin de la compétition pour le kick-boxing, aux Jeux des Îles. Les tireurs malgaches remportent 8 médailles d'or, 4 d'argent et 2 de bronze.

Les compétitions de kick-boxing aux Jeux des îles se sont achevées avec une performance exceptionnelle de l'équipe malgache. Les athlètes de Madagascar ont remporté un total de 8 médailles d'or, 4 d'argent et 2 de bronze, démontrant ainsi leur excellence dans ce sport de combat exigeant. Madagascar a engagé 14 combattants, chacun dans une des 14 catégories de poids, et les résultats ont été plus que satisfaisants. Les dames malgaches ont brillé en qualifiant dans cinq finales, arrachant 4 médailles d'or et 1 d'argent. Parmi les faits saillants, Faratiana Razanabahoaka, championne du monde juniors en 2014 et championne d'Afrique en 2018, a confirmé sa suprématie en décrochant l'or dans la catégorie des -60kg. Elle a impressionné le public en battant la combattante mauricienne Shane Mégane Prosper.

Du côté des hommes, Madagascar a également fait bonne figure avec sept finales. Ils ont décroché 4 médailles d'or et 3 d'argent. Cependant, quelques déceptions ont marqué ces finales. Les espoirs Lavakely dans la catégorie des -57kg et Fazaraly dans la catégorie des -71kg ont déçu les spectateurs, ce dernier ayant été mis KO dès la première reprise. Malgré ces déceptions, l'équipe malgache peut être fière de ses performances globales et de son impressionnant tableau de médailles. Le kick-boxing à Madagascar semble avoir un avenir brillant, et ces Jeux des îles ont certainement renforcé la réputation du pays en tant que nation dans l'Océan Indien de premier plan dans ce sport de combat.

Les médaillés :

Or: Natacha Bienvenue Randriamiarina (dames -48kg), Sandra Felicite Rakotoarison (dames -52kg), Faratiana Razanabahoaka (dames -60kg), Issa Elhadji Machillour (dames -65kg), Jean de Dieu fidèle Arson (hommes -51kg), Vladis Onsmane Randriamasiniaina (hommes -60kg), Birinod Lahamahavonjy (hommes -67kg), Emile José Andriamaharo (hommes -81kg).

Argent: Claudia Soloniaina Raharimanana (dames -56kg) Justin Zafy Mariamo (Lavakely) (homes -57kg), Joel Randrianjafy (hommes -63,5kg), Elfazar Fazaraly Razanajatovo (hommes -71kg).

Bronze : Jean Zores Rakotoniriko (hommes -51kg) et Fabrice Andrianantenaina (hommes -75kg)