Madagascar: Tourisme - Village Culturel des JIOI, ouvert jusqu'à ce soir

Le Village culturel des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI) créé à Andohatapenaka devient incontournable pour les amateurs de culture, de tourisme, et d'animations.

L'événement, qui se tient jusqu'au 2 septembre, accueille les visiteurs de 10h à 22h pour une expérience unique. Les organisateurs ont mis en place une variété d'offres de « Visites et Excursions » avec un départ garanti, permettant aux participants de découvrir les atouts touristiques et les sites pittoresques de Madagascar. Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine culturel et naturel du pays. Depuis le début des JIOI, le Village Culturel a attiré les délégations des îles voisines ainsi que des visiteurs locaux.

Cet engouement montre l'attrait de l'événement en tant que vitrine de la richesse culturelle et touristique de Madagascar. Les visiteurs auront l'occasion de participer à diverses animations, d'explorer les stands et d'assister à des performances culturelles captivantes tout au long de la journée. Bref, il s'agit d'un endroit idéal pour découvrir la diversité de Madagascar, tout en profitant d'une expérience divertissante et éducative.

Pour les passionnés de culture et de voyage, l'événement reste ouvert jusqu'au 2 septembre, offrant une opportunité exceptionnelle de plonger dans les îles de l'océan Indien.