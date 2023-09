Madagascar: Andry Rajoelina / Hery Rajaonarimampianina - Discordance sur le jour de la démission du président candidat

Après la question de nationalité qui divise la classe politique, le jour de la démission du président candidat n'est pas non plus calculé de la même manière entre 2018 et 2023.

10 septembre 2023

« Le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste, soixante jours avant la date du scrutin ». Pour le premier tour fixé au 09 novembre 2023, le compte à rebours commence donc le 08 novembre. Le décompte des 60 jours s'achève exactement le 10 septembre. Ce qui a amené les juristes du pouvoir à considérer le 10 septembre 2023 comme la date de démission du président Andry Rajoelina qui est candidat à sa propre succession.

06 septembre 2023

L'annonce de la candidature du président en exercice sera effectuée au cours d'une cérémonie prévue le mercredi 06 septembre prochain. Juste la veille de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 09 novembre 2023, après s'être assurée de la régularité des dossiers de candidature au fur et à mesure de leur réception depuis le 23 août 2023.

07 septembre 2023

Dans l'exercice de ses attributions, la HCC va constater dans sa décision du 07 septembre 2023 que « les candidatures validées sont conformes aux prescriptions constitutionnelles, législatives et réglementaires ». Une manière de signifier que les candidats retenus remplissent les conditions d'éligibilité. Y compris probablement l'actuel locataire d'Iavoloha qui brigue un second bail de 5 ans, quoique ses adversaires soulèvent la problématique de sa nationalité pour contester son éligibilité.

07 septembre 2018

En plus de la question de la nationalité du président candidat, la date de sa démission risque d'être également sujette à polémique - même si elle n'a pas lieu d'être - dans la mesure où ses adversaires pourraient invoquer un précédent. En l'occurrence, la décision de la HCC en date du 07 septembre 2018 portant constatation de la vacance de la présidence de la République et désignant le président du Sénat en tant que président de la République par intérim.

Deux mois

Cette jurisprudence porte sur le cas de Hery Rajaonarimampianina qui avait démissionné de son poste de président de la République le 07 septembre 2018. « Je vous demande de prendre acte de ma démission qui est la suite logique de ma candidature à l'élection présidentielle du 07 novembre 2018 », avait-il écrit dans sa lettre de démission du 07 septembre 2018. Autrement dit, deux mois exactement avant la date du scrutin.

Soixante jours

La HCC présidée à l'époque par Jean-Eric Rakotoarisoa, un constitutionnaliste connu et reconnu, de constater le jour même du 07 septembre 2018, la démission du président de la République Hery Rajaonarimampianina, dans l'article premier de sa décision. En se référant notamment à l'article 48 alinéa 2 de la Constitution cité ci-dessus qui fait aujourd'hui l'objet d'un compte d'apothicaire. On est en droit - au propre comme au figuré - de demander si c'était Hery Rajaonarimampianina qui avait démissionné un jour à l'avance par rapport au délai constitutionnel ou si c'est Andry Rajoelina qui va rendre son tablier un jour plus tard. Les deux parties peuvent toujours recourir à des bâtonnets ou à un boulier pour faire le décompte des soixante jours. De toute façon, les laissés pour compte du système ne sont pas à un jour près.