Madagascar: « Coin allaitement » - Une mise en demeure pour les entreprises récalcitrantes

Les secteurs public et privé, employant plus de 25 femmes, sont appelés à mettre en place un coin allaitement. Des descentes seront menées par les inspecteurs du travail pour faire respecter les dispositions en vigueur à Madagascar.

Concilier l'allaitement avec la maternité et le travail, est-ce possible ? Le décret N°62-152 du 28 mars 1962 oblige l'entreprise qui emploie plus de 25 femmes à mettre en place un coin allaitement dans leurs locaux. Une femme allaitante a droit à 1h par jour pendant les 15 premiers mois suivant la naissance du bébé. Mais avec le faible taux d'allaitement maternel exclusif à Madagascar, on ne peut que se demander si toutes les entreprises concernées respectent ce dispositif légal. Interrogé à ce sujet, Andry Rasamimanana, chef de service de la promotion de la sécurité sociale des travailleurs auprès du ministère du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales (METFPLS) a fait savoir que ce sont surtout les entreprises franches textiles qui sont les secteurs les plus actifs dans la mise en place du coin allaitement.

« Des descentes sont menées par les inspecteurs du travail pour constater de visu les réalités sur le terrain pour les entreprises employant plus de 25 femmes. Ils émettent des recommandations et reviennent sur les lieux une seconde fois pour le suivi de la mise en oeuvre de leurs recommandations avant la mise en demeure pour les entreprises récalcitrantes », a-t-il souligné. Ces points ont été soulevés hier à Ankorondrano lors de l'atelier de plaidoyer multisectoriel pour l'allaitement maternel.

Normes

L'aménagement d'un coin allaitement nécessite des ressources financières et doit respecter les normes requises. « C'est un endroit qui doit être bien exposé à la lumière naturelle et équipé de berceaux, de chaises, de jeux attractifs, de toilettes. C'est également une salle qui doit accueillir simultanément quatre personnes et devrait donc mesurer au moins 4m2 », selon à son tour, le Dr Lovahasina Vahatriniaina, directeur de la santé familiale (DSFA) auprès du ministère de la Santé publique. Les entreprises affectent-elles des ressources pour des infrastructures inclusives permettant à leurs employés allaitantes d'avoir ce coin intime ?

En tout cas, des sensibilisations seront menées durant la semaine de l'allaitement, prévue du 4 au 08 septembre, pour mettre en évidence l'importance vitale de l'allaitement. Par cette action, tous les acteurs impliqués s'engagent à soutenir, à promouvoir et à préserver cette pratique essentielle, en particulier en encourageant le soutien aux mères allaitantes sur leur lieu de travail.