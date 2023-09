Algérie: Mesures proactives pour assurer le succès de la prochaine rentrée sociale

ALGER — Les autorités publics ont pris une série de meures proactives liées essentiellement à la nécessité d'une bonne préparation avec parachèvement de tous les projets en cours de réalisation, pour une rentrée sociale réussie dans de bonnes conditions.

A ce titre, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a récemment adressé une instruction aux walis de la République à l'effet de prendre des mesures proactives pour faire face aux risques des intempéries, notamment les fortes précipitations dépassant les normales saisonnières, ce qui entraine des inondations et des crues pouvant causer des pertes en vies humaines et des dégâts aux biens et aux infrastructures. Les pouvoirs publics misent, dans ce cadre, sur l'action de sensibilisation de proximité.

Il s'agit, également, d'intensifier les opérations de nettoyage des canalisations et des égouts, d'accélérer la réalisation de toutes les infrastructures de protection des zones d'habitation contre les inondations, et de contrôler la qualité de l'eau des puits individuels et collectifs et des sources, avec traitement périodique et protection de ces eaux contre toutes formes de pollution et contre la propagation des maladies à transmission hydrique.

Au niveau local, l'Etat poursuivra sa politique visant à améliorer le niveau de vie des citoyens, comme l'avait souligné à maintes reprises le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui avait mis en garde quiconque oserait attenter au pouvoir d'achat du citoyen.

Pour une rentrée scolaire réussie et sûre

Pour le secteur de l'Education nationale, le personnel administratif a repris son travail dimanche dernier en attendant que les enseignants rejoignent leurs postes dimanche prochain.

En guise de préparation de ce rendez-vous, les walis ont reçu une instruction du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour s'occuper de tous les aspects organisationnels afin d'assurer une rentrée scolaire réussie et sûre au niveau des écoles primaires, et ce, en coordination avec tous les intervenants au niveau local.

Elle insiste, également, sur l'impératif d'accélérer la validation de la liste des élèves concernés par l'allocation scolaire pour pouvoir la remettre aux bénéficiaires avant la rentrée scolaire, en plus d'assurer un climat idoine pour les études notamment la restauration et le transport scolaire.

Dans le même contexte, la numérisation sera adoptée pour les contractuels, ce qui permettrait aux candidats de conclure un contrat de façon automatique selon des critères et un barème préparé à cet effet.

Cette rentrée scolaire verra également l'élargissement de l'usage des tablettes numériques en équipant 1.200 nouvelles écoles primaires ainsi que la réalisation du plan sectoriel de sensibilisation et de prévention contre la violence en milieu scolaire en veillant sur la lutte contre la drogue et les psychotropes, en sus de la généralisation de la création des associations des parents d'élèves, selon les déclarations du ministre du secteur, Abdelhakim Belaabed.

Evoquant le renforcement de l'enseignement de l'anglais, le ministre a fait savoir que cette langue serait enseignée, durant la prochaine année scolaire, aux élèves de quatrième année primaire.

Le même responsable a, également, indiqué que le président de la République avait pris une série de mesures qui seront annoncées en début de la prochaine année scolaire, dont l'adaptation des programmes et l'allègement du poids des cartables.

Cette période sera également consacrée à la formation des comités pédagogiques et des équipes de formation, ainsi qu'à l'élaboration des emplois du temps pour la répartition des charges pédagogiques, tout en suivant de près les préparatifs relatifs à l'enseignement de l'anglais pour remédier aux éventuelles lacunes. Il s'agit également d'élaborer des tableaux explicatifs pour les étudiants, notamment la liste des différentes unités d'enseignement.

A signaler que toutes ces opérations se feront via des supports numériques, dans le cadre de la politique "zéro papier".

Pour les nouveaux étudiants, 116.000 demandes d'hébergement ont été enregistrées via l'application "Progres" dédiée aux inscriptions.