Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Septembre 2023

Côte d’Ivoire : Municipales et régionales 2023- La proclamation des résultats par la Cei à partir de 12H Gmt

La proclamation des résultats des élections municipales et régionales 2023 par la Commission Electorale Indépendante (Cei), présidée par Ibrahim Kuibiert Coulibaly est prévue ce dimanche 3 septembre à partir de 12h, a appris fratmat.info de source officielle ( Source:. Fratmat.info)

Sénégal : Gouvernement- Macky Sall va opérer un remaniement à minima

Le gouvernement sera bientôt remanié. Le Quotidien qui donne l’information, révèle que ce nouvel attelage devrait être mis en place après la désignation du candidat de BBY. Une fois cette mission accomplie, le président de la République va, selon les informations de ce journal, opérer un mini-remaniement de son gouvernement. Sans doute le dernier de sa mandature. « Et certainement dans l’idée d’imprimer plus d’efficacité à l’action du gouvernement », indique Le Quotidien. Depuis le départ des ministres de Rewmi de l’attelage gouvernemental, le Premier ministre Amadou Ba a été obligé de prendre en charge les missions qui leur avaient été assignées, à savoir le département des Sports et celui de l’Elevage. Mais rien ne dit que le réaménagement que compte opérer le chef de l’Etat portera sur ces deux ministères en question. Pour le moment, seul l’intéressé est en mesure de le dire, précise-t-on.(Source :adakar.com)

Burkina : Lutte contre le terrorisme- Plus de 100 terroristes neutralisés sur plusieurs fronts

Les Forces combattantes burkinabè ont mis hors d’état de nuire, plus d’une centaine de terroristes sur plusieurs fronts. L’information est donnée par la télévision nationale au 20h de le vendredi 1er septembre 2023.Une soixantaine de terroristes qui se mobilisaient au bord d’une mare dans la zone de Oursi avec des Pick-up et des motos ont été neutralisés par les vecteurs aériens, ce vendredi 1er septembre 2023.Au Sahel, une quarantaine de terroristes qui menaient leurs actions sur l’axe Gorom-Gorom-Markoye, ont été pistés et neutralisés dans leur base de Gagara, dans la zone de Salmossi.Au moins de 65 corps de terroristes dénombrés au cours d’autres operations. Côté amis, cinq blessés enregistrés ont été pris en charge. (Source :abako.com)

Mali : Nécrologie /Football-Décès de Salif Keita, le Premier Ballon d’Or Africain

Salif Keita, le tout premier lauréat du Ballon d'Or africain, est décédé ce samedi à Bamako à l'âge de 77 ans. Ancien international malien et joueur emblématique de l'AS Saint-Étienne, il a marqué l'histoire du football africain.Né le 25 décembre 1946 à Bamako, au Mali, Salif Keita a débuté sa carrière au Réal de Bamako avant de s'envoler pour la France où il a rejoint l'AS Saint-Étienne en 1967. Il a joué un rôle majeur dans le succès du club français dans les années 1970, remportant notamment deux titres de champion de France. (Source : abamako.com)

Rca : Coopération- Echanges fructueux entre le président Touadera et le vice- ministre de la défense russe

Le Président de la République, Professeur Faustin Archange TOUADERA s’est entretenu ce samedi 02 août 2023, à la cité des Chefs d’Etat de la Cemac avec une délégation du Ministère de la Défense de la Fédération de Russie, conduite par son Vice-ministre le Colonel-général Yanous Bek EVROUROV. Le Colonel-général Yanous Bek EVROUROV a livré au sortir de cette audience que la visite de travail de la délégation russe en République Centrafricaine s’inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions menées entre le Président Faustin Archange TOUADERA et son homologue russe Vladimir POUTINE en marge du sommet Russie-Afrique qui, s’est tenu le 29 juillet 2023 à Saint Petersburg en Russie. ( Source : abangui.com)

Benin : Coopération- Signature de 13 accords avec la Chine

Le président du Bénin, Patrice TALON, a scellé une série de partenariats avec la République populaire de Chine au cours de la visite entamée le 31 août dernier. Treize accords de coopération ont été signés lors d’une cérémonie solennelle au grand palais du peuple à Pékin, marquant un jalon significatif dans les relations sino-béninoises. Ces accords couvrent un large éventail de domaines, reflétant l’engagement des deux pays à renforcer leur collaboration bilatérale. Les points forts de cette série d’accords incluent des mesures de coopération économique, de santé, de numérisation, de douane, de formation et de communication. (Source : actonou.com)

Guinée : La conférence des coalitions politiques se déchire- « Lansana Kouyaté est fâché… », selon Dr Saliou Béla

A peine lancée, la nouvelle Coalition appelée « Conférence des coalitions politiques et faitières de la société civile », enregistre des dissensions. La COPADEG (coalition des partis pour le développement de la Guinée) vient de se désolidariser du mémorandum adressé au colonel Mamadi Doumbouya. Ce bloc dirigé par Dr Saliou Béla Diallo signale des disfonctionnement internes. Joint ce samedi 02 septembre 2023, le leader du parti Hafia déclare qu’il y a des frustrations au sein de cette alliance. Il révèle que la note transmise au Chef de l’Etat n’est pas consensuelle. Selon lui l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté serait très « fâché » (Source : africaguinee.com)

Niger : Migrants en détresse- La tension monte au Niger, plusieurs blessés lors d’une manifestation

Alors que l’Organisation Internationale pour les Migrations) appelle à une action urgente pour prévenir l’escalade des crises au Niger, de violentes manifestations ont éclaté ce samedi 2 septembre 2023 dans un camp de migrants. Des milliers de migrants subsahariens dont des Guinéens sont en attente de leur rapatriement dans ce pays, mis sous embargo depuis le 30 juillet dernier par la Cédéao. La révolte a éclaté dans le camp situé dans le département de Tchirozérine à 900 kilomètres au nord-est de Niamey. Selon l’Agence onusienne, il y a actuellement 1 742 Guinéens dans ses centres de transit au Niger. Concernant la révolte de ce samedi, Africaguinee.com a pu recueillir le témoignage d’un migrant guinéen. Il décrit une souffrance indescriptible alors que la tension ne cesse de monter.(Source : africaguinee.com)

Gabon : Plainte pour Séquestration à Paris - Les avocats de Sylvia Bongo portent accusation contre la Transition

Les avocats de Sylvia Bongo, épouse d'Ali Bongo, ont déposé une plainte contre le Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) pour séquestration arbitraire auprès du parquet de Paris, selon les informations de Gabon Review rapporté hier vendredi. Cette plainte, déposée par Me François Zimeray et sa collègue Jessica Finelle, vise principalement les crimes de disparition forcée et de séquestration perpétrés par des agents publics. Les avocats ont souligné que la justice française pourrait se saisir de cette plainte en raison de la nationalité de Sylvia Bongo et émettre un mandat d'arrêt international contre les auteurs de ces actes présumés.