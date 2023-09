Congo-Brazzaville: Livres - 'Les jeunes années d'un producteur' d'Abdallah Denis Nguesso

Paru à Maïna éditions et diffusé à L'Harmattan, Les jeunes années d'un producteur "La gomme, le pouvoir, énigmes et les genoux de la grand-mère", l'ouvrage autobiographique d'Abdallah Denis Nguesso compte 243 pages et décrit la jeunesse de l'auteur.

Constitué de trois grands titres, Le combat de jeunesse ; Spiritualité et Elévation, Les jeunes années d'un producteur "La gomme, le pouvoir, énigmes et les genoux de la grand-mère" relate également l'expérience professionnelle d'Abdallah Denis Nguesso en tant que producteur de musique congolaise à l'époque où la guerre éclate dans son pays. Il dévoile certaines faces cachées de l'univers franco-africain, et celles tout aussi peu connues de la production de la musique africaine en France. Homme caméléon et énigmatique, Abdallah Denis Nguesso adapte son comportement à toutes les circonstances que le destin lui impose. Plus de deux cents pages de ce livre à la fois déconcertantes et provocantes vont faire découvrir au lecteur un univers historique et musical franco-africain.

Dans son avant-propos, l'écrivaine Maïna Lecherbonnier souligne qu'Abdallah Denis Nguesso, dit ADN, a une personnalité qui résulte de mutations familiales, professionnelles, politiques et religieuses où se croisent à la fois le destin de l'Afrique et celui du monde, le christianisme et l'islam. Certains le perçoivent comme un fils du pouvoir, alors qu'il est avant tout l'enfant d'un Congo en quête de paix et d'unité, au-delà des clivages ethniques, à l'instar de tous les pays africains...

S'il est vrai que tout être humain est d'abord le produit de sa famille et de son milieu, ADN est le fruit de sa parentèle et de son pays à travers les tourments que l'une et l'autre traversent, poursuit-elle. On retrouve en ADN l'ensemble des valeurs sédimentées par les vicissitudes d'une telle évolution à la fois individuelle et collective. Fils de l'Afrique, père, mère, grand-mère, frères, soeurs, tout un village ont apporté chacun leur contribution à la constitution de son caractère et de ses sentiments, fondement de sa personnalité originale et profonde.