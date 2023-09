Congo-Brazzaville: Education - Le gouvernement et les syndicats préparent la rentrée scolaire

La rentrée des classes aura lieu le 2 octobre 2023. Le gouvernement et la plate-forme syndicale de l'éducation nationale jouent leur partition pour que tout se passe comme prévu par le calendrier scolaire.

A un mois de la rentrée scolaire, les ministres en charge de l'Enseignement général, Jean Luc Mouthou et de l'Enseignement technique, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ont échangé avec la plateforme syndicale de l'éducation nationale. La tenue de la commission administrative paritaire; la publication du statut particulier des enseignants ; le paiement du rappel de solde ; l'uniformisation de la tenue scolaire sont autant de sujets que les deux parties ont évoqués.

Concernant la commission administrative paritaire, 5000 dossiers ont déjà été reçus pour le compte du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. Celui en charge de l'Enseignement technique et professionnel s'apprête à mettre en place le dispositif afin de lancer les opérations. Un guichet unique sera créé pour le traitement des dossiers des deux départements ministériels. Quant au paiement du rappel de solde, le chapitre sera inscrit au budget 2024.

Ce point nécessite l'appui des ministres en charge des Finances et du Budget. « Des rencontres sont prévues avec les deux ministres », a fait savoir le porte-parole de la plateforme syndicale de l'éducation nationale, Herbin Baketiba.

Les deux membres du gouvernement et les représentants de la plate-forme syndicale de l'éducation nationale ont, par ailleurs, évoqué l'uniformisation de la tenue scolaire qui vient d'être adoptée et qui va entrer en vigueur dès la rentrée prévue le 2 octobre prochain. Il convient de rappeler que l'uniformisation de la tenue scolaire pour l'enseignement général, technique et professionnel est telle qu'au collège et au lycée, c'est-à-dire le secondaire, l'uniforme est la même : chemise (deux poches avec rabats, épaulettes) et pantalon kaki pour les garçons, chemise (deux poches avec rabats, épaulettes) bleu ciel et pantalon bleu sombre de taille normale pour les filles.

Au préscolaire, la tenue est composée d'un tablier de couleur rose pour les apprenants de sexe féminin, et bleu ciel pour les garçons. Quant aux écoles de formation professionnelle, ce sont les couleurs bleu, violet, blanc, vert et noir qui sont retenues. Le décret précise les spécificités selon les filières.

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, ainsi que celui de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ont salué la tenue de la rencontre qui, prélude à la rentrée scolaire, a permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur des questions liées à l'amélioration du système éducatif, particulièrement à la réussite de la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon.