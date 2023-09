Congo-Brazzaville: Actions sociales - Des vivres et non-vivres pour des orphélins

Le deuxième geste en moins d'une semaine de la Fondation "Éternel est mon berger de maman Yvette Mbuyi" (FEMB-YM) répond aux sollicitations de l'orphélinat "Partage ton pain avec celui qui a faim" exprimées lors du premier passage de l'équipe de l'ASBL, qui avait pourvu les orphélins des objets classiques pour faciliter leur rentrée scolaire.

La Fondation "FEMB-YM" a effectué, le 1er septembre, une seconde descente à l'orphelinat "Partage ton pain avec celui qui a faim" situé sur la rue Park n° 439 au quartier Ngafani, dans la commune de Mongafula. Cette activité a été motivée par la volonté de répondre positivement à la demande de cet orphelinat faite lors du premier passage de l'équipe de cette ASBL dans cette maison au cours de laquelle l'équipe de la FEMB-YM a amené des fournitures et tenues scolaires au bénéfice des orphelins encadrés par cette maison en vue de leur assurer la rentrée de classe 2023- 2024.

Conduite par le coordonnateur Yves Tshimanga, accompagné de l'assistante sociale Irène Kitenge et de l'intendante Germaine Mbuyi, l'équipe de la FEMB-YM a, cette fois-ci, amené, dans sa gibecière des denrées alimentaires de première nécessité. Il s'agit notamment des sacs de riz, de haricot, des bidons d'huile végétale et d'huile de palme, des sacs de semoule de maïs et de farine de manioc, du sucre de canne, de la braise, des savons de toilette et de lessive, des filets d'oignons, des cartons de tomate concentrée, etc. En plus de ces denrées, la fondatrice Yvette Mbuyi a mis entre les mains de ses représentants une enveloppe pour la survie de ces enfants pris en charge par l'orphelinat ainsi que le paiement des frais de soins de santé d'une adolescente présentée à l'équipe de la fondation lors de son passage dans ce centre d'hébergement.

%

La joie sur les visages des enfants

La descente était également l'occasion pour l'équipe de la FEMB-YM de remettre des uniformes confectionnées aux garçons hébergés dans cet orphelinat. Ces derniers les ont reçues avec satisfaction. La joie était immense au point que ces enfants ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de la présidente et initiatrice de cette Fondation, maman Yvette Mbuyi. Ces aliments et autres biens, qui pourraient couvrir plusieurs jours, a indiqué le responsable de cet orphelinat, Max Mbenga, sont arrivés à point nommé.

Ce dernier, ému par ces gestes successifs à l'endroit des enfants qu'il prend en charge et qu'il encadre, a eu des mots justes pour saluer le soutien remarquable de la donatrice Yvette Mbuyi, qui vit en France, par le truchement de sa Fondation. « Je suis ému et content en même temps de voir la promptitude avec laquelle la FEMB-YM de notre très chère Maman Yvette Mbuyi est revenue dans peu de temps chez nous, en vue de nous apporter, une fois de plus, son soutien », a-t-il dit. Et de poursuivre : « Les aliments, les uniformes, le frais de prise en charge de l'adolescente enceinte, et surtout avec ces messages d'amour et de solidarité. Cette fondation nous a apporté des choses de qualité. Cela prouve combien tous les membres ainsi que la fondatrice ont la considération et le respect de ces enfants orphelins qu'ils viennent de soutenir. Je bénis Dieu d'avoir mis cette structure sur notre chemin et je dis un grand merci à madame la présidente et fondatrice de la FEMB-YM ».