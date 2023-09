Congo-Brazzaville: Céni - Convocation de l'électorat pour la présidentielle

Il n'y a plus de doute. Les élections générales prévues pour décembre prochain auront bel et bien lieu. Selon la Commission nationale indépendante (Céni), le processus est irréversible au regard des acquis déjà engagés.

Après l'enregistrement des candidatures pour la députation nationale et provinciale, la centrale électorale s'apprête maintenant à reprendre le même exercice, cette-fois pour les postulants à la présidentielle. Le vendredi 1er septembre, la centrale électorale a convoqué l'électorat pour ce niveau de scrutin. C'était au cours d'une cérémonie organisée au siège de cette institution d'appui à la démocratie à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités, notamment des diplomates, politiques et religieux. Cette convocation de l'électorat marque l'ouverture du Bureau de réception et traitement des candidatures à la présidentielle.

Deux séquences ont marqué cette cérémonie. D'abord l'intervention du rapporteur de la Céni, Patricia Nseya, qui a lu la décision de la plénière convoquant l'électorat pour ce scrutin. Ensuite, le président de la l'institution, Denis Kadima, a, dans son mot de circonstance, réaffirmé la volonté de son institution à organiser les élections "dans le délai constitutionnel et avec un fichier électoral fiable". "Nous sommes convaincus que ce 4e cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays", a-t-il déclaré, avant d'appeler les parties prenantes à soutenir le processus électoral. Du 9 septembre au 8 octobre prochain, les bureaux de la Céni seront ouverts pour réceptionner les dossiers des candidats presidents de la République.