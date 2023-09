Congo-Brazzaville: Une campagne de don du sang pour sauver des vies

La conseillère départementale et municipale du club 2002 PUR à Lumumba 1, Prisca Massossa, a organisé dernièrement une campagne de don du sang, un acte généreux, solidaire et bénévole qui permet de soigner de nombreuses personnes malades à Pointe-Noire.

Aucun médicament de synthèse ne peut remplacer le sang. Or, il y a chaque jour des situations d'urgence et des besoins chroniques à traiter par des transfusions sanguines. Les besoins des patients sont toujours aussi importants alors que les réserves de sang sont en dessous du seuil à la banque de sang de Pointe-Noire. Pour pallier ce manque, la conseillère Prisca Massossa a organisé une campagne de don du sang. Pour la plus jeune conseillère de Pointe-Noire, donner son sang est un acte de solidarité, de partage et de fraternité grâce auquel des centaines et des milliers de vies sont sauvées dans le monde.

En effet, les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles sont indispensables lors des actes médicaux et chirurgicaux complexes et permettent ainsi de prolonger la vie des patients souffrant de maladies mortelles tout en améliorant leur qualité de vie. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant, ainsi que lors des interventions d'urgences en cas de catastrophe d'origine humaine ou naturelle.

De ce fait, tout système de santé efficace doit absolument disposer d'un service qui permet aux patients d'accéder à du sang et à des produits sécurisés en quantité suffisante.

Cependant, en République du Congo, les services de transfusion sanguine sont confrontés à la difficulté de trouver suffisamment du sang tout en assurant la qualité et la sécurité. « Au cours des trois dernières années, la République du Congo a pris des mesures pour augmenter les dons de sang afin de couvrir ses besoins annuels de 150 000 poches en moyenne. Des centres de don de sang ont été mis en place dans les principaux hôpitaux permettant ainsi, grâce aux donneurs volontaires, une augmentation de l'offre. Ainsi, en trois ans, celle-ci est passée de 45000 à 86000 poches. Mais des efforts restent à fournir, car les besoins actuels sont estimés à une moyenne de 150000 poches par an », a dit Prisca Massossa.

Jeune et engagée, l'élue du club 2002 PUR a profité de cette occasion pour combattre les fausses idées reçues quant à la mystification du don de sang autour des croyances. Elle pense que ce qui empêche des gens de donner leur sang serait dû en partie aux croyances ancrées dans certaines communautés, chez lesquelles la symbolique du sang donne à penser que l'âme réside dans le sang. Donner de son sang revient à perdre son âme, ses totems et sa puissance. Ces derniers estiment que le fait de donner leur sang les expose et les rend vulnérables. « Face aux idées reçues à la vie dure ou aux craintes ancestrales fortement enracinées dans notre inconscient, une communication claire et rassurante est nécessaire pour réussir à lever les doutes et à convaincre les gens de l'importance de donner de leur sang », a-t-elle conclu.

Notons que cette campagne qui a mobilisé plus d'une centaine de militants du club 2002 PUR vise à améliorer le stock de sang à la banque de sang de Pointe-Noire mais également à sensibiliser la communauté ponténégrine à l'importance et aux avantages du don. En organisant cette activité, Prisca Massossa perpetue l'action politique de son parti fondé sur le principe de la solidarité