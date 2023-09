Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Redynamisation du partenariat entre l'ambassade d'Italie et le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Le nouvel ambassadeur d'Italie en République du Congo, Enrico Nunziata, a réaffirmé son soutien aux actions du Mémorial Pierre-Savorgnan-de- Brazza, le 1er septembre, lors de sa visite de ce lieu historique et culturel du Congo.

Le diplomate italien, nouvellement arrivé, a voulu s'imprégner de l'histoire du Congo. Le lieu indiqué ayant trait à l'Italie et la France, où l'explorateur franco-italien a marqué l'histoire en fondant la ville de Brazzaville en 1880. A travers la « Marche sur les traces de Pierre Savorgnan de Brazza », Enrico Nunziata a été édifié largement sur cette belle histoire, une histoire très émouvante.

La visite a débuté par l'audience au deuxième module où les deux personnalités ont parlé de la redynamisation du partenariat entre l'ambassade d'Italie et le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Ensuite, au premier module où le diplomate italien et Bélinda Ayessa se sont inclinés devant les restes mortuaires de Pierre Savorgnan de Brazza avant de passer en revue les tombes du reste de sa famille. « Je suis très ravi d'avoir rendu hommage à la figure historique de Pierre Savorgnan de Brazza. Comme Italien, je suis fier d'avoir un explorateur italien qui est le plier fondamental historique du peuple du Congo.

Il était connu comme un apôtre de paix. Il était contraire à l'esclavagisme et il a été connu par sa philosophie de la non-violence. C'est un exemple qui doit inspirer les générations futures. On ne peut qu'être fier de lui. Je voudrais remercier, par conséquent, la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa, pour cette visite qui n'a pas été seulement une visite, mais aussi une occasion pour comprendre la passion, la vision qui est derrière ce projet », a déclaré l'ambassadeur Enrico Nunziata.

Ce mémorial, a-t-il ajouté, est un projet qu'il faut continuer à soutenir parce que les valeurs qui découlent de ce projet sont des valeurs très importantes pour les jeunes. Ce projet bénéficie donc du soutien de l'ambassade de l'Italie qui accompagnera sa directrice pour organiser ensemble des initiatives louables.

Le diplomate italien a apprécié à sa juste valeur les propos de son compatriote, le Pr Detalmo Pirzio Biroli, qui a indiqué lors de sa venue au Congo que ce pays était sa patrie. « La patrie c'est quand on partage les mêmes valeurs, quand on aime de la manière la plus sincère un autre peuple. Or, de ce point de vue, les Italiens sont amis du peuple congolais. Quand on partage des histoires ensemble, on peut se sentir comme faisant partie de cette patrie, on peut donc la considérer comme son pays », a souligné l'ambassadeur d'Italie.

Remerciant son hôte, la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de- Brazza a dit : « Nous tenons sincèrement à vous remercier pour cet honneur et le temps que vous avez accordé pour suivre la marche sur les traces de Pierre Savorgnan de Brazza. »