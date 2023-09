Congo-Brazzaville: Vie des partis - Dave Mafoula annonce une tournée à travers le pays

Le président du parti politique « Les Souverainistes » (LS), Uphrem Dave Mafoula, a annoncé le 2 septembre à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse, l'organisation d'une tournée nationale dénommée « Mbongui-Tour ».

La tournée nationale qui démarre ce 3 septembre à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, s'étendra jusqu'au 7 juillet 2024. « A la sortie de la dernière élection présidentielle de mars 2021, j'ai fait la promesse aux Congolais de rester proche d'eux à leur écoute. C'est au nom de cet impératif de proximité qu'a été initiée cette tournée nationale. Mbongui, en référence à nos valeurs traditionnelles de culture d'ouverture, de dialogue et d'échange solidaire, mais aussi en référence à notre culture de construction collective, dans la paix, l'harmonie et la sagesse. Avec Mbongui-Tour, je vais à l'écoute du peuple, dans nos territoires, villes et villages », a justifié Dave Mafoula.

Cette initiative a été annoncée au cours d'un échange avec la presse sur le thème « L'indépendance : Que sommes-nous devenus, 63 ans après ? » Selon le président du parti LS, l'indépendance n'est pas seulement une date à commémorer, mais elle est avant tout un rappel de devoir envers les générations futures, celui de créer les conditions d'un Congo où chaque citoyen a la possibilité de prospérer. « Chaque 15 août devrait être une étape nouvelle de notre voyage vers le développement et la pleine souveraineté.

Ce devrait être aussi le moment privilégié d'honorer le sacrifice de nos pères de l'indépendance. J'entends ici par pères de l'indépendance, pas seulement les acteurs politiques majeurs, mais toutes les figures du courant républicain et indépendantiste de l'époque, quel qu'en soit le milieu où leurs aspirations ont été exprimées », a-t-il rappelé. C'est ainsi que Dave Mafoula a déploré le fait que 63 ans après son acquisition, l'indépendance n'a pas toujours été accompagnée du patriotisme, de la responsabilité et de la vision nécessaires. Il a, par ailleurs, invité les Congolais à un sursaut collectif pour aider le pays à se relever, à réparer les erreurs du passé et à tracer un chemin vers un avenir prospère.

Abordant l'actualité internationale, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle a rappelé que la situation du Gabon suscite un sentiment d'inquiétude. « Au-delà, ce sont, en réalité, tous les évènements politiques liés à l'instabilité constitutionnelle qui, par l'Afrique entière, nous inquiètent profondément. Nous ne pouvons ignorer l'impact négatif de ces évènements qui, très souvent, sont accompagnés des périodes d'instabilité politique, économique et sociale, privant ainsi nos peuples de l'opportunité de progresser. Je ne puis donc m'empêcher d'exprimer ma solidarité, toute particulière au peuple gabonais, confronté au problème de rupture de l'ordre constitutionnel », a laissé entendre Dave Mafoula.