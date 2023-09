Congo-Kinshasa: Musique - Aya Nakamura livre deux concerts successifs à Kinshasa

Le premier show de la star franco-malienne est une soirée VIP annoncée au Showbuzz, le 7 septembre, à partir de 18h00, et pour la seconde, elle est à l'affiche à l'Athénée de la Gombe le lendemain dès 17heures.

Cette semaine de rentrée scolaire s'annonce plutôt mémorable pour les jeunes branchés de Kinshasa assez friands de la musique d'Aya Nakamura. Dieu seul sait combien les adolescents et jeunes adultes adulent la jeune star et donc ne manqueraient pour rien au monde au moins l'un de ses concerts dans la capitale.

Contacté par Le Courrier de Kinshasa, le Showbuzz affirme avoir débuté la vente des billets depuis la semaine du 21 août. Mais avec des coûts comme 300 $ pour les places standards et 500 $ pour les VIP, c'est bien cher payé pour le Kinois lambda qui va assurément préférer le show de l'Athénée de la Gombe. Pour celui-ci, annoncé le 8 septembre, la billetterie normalement ouverte depuis le 20 juillet sur la plateforme wimbi.africa devrait avoir fermé depuis le 30 août dernier. Et les tarifs de ce concert populaire s'élèvent à 25 $ pour les billets standard et 150 $ pour les VIP.

D'aucuns tiennent déjà le concert de l'Athénée de la Gombe pour l'événement musical de l'année, du moins pour Kinshasa. De son côté, fort de l'engouement que le concert va susciter, l'agence événementielle CVH Event confirme son début à 17 heures. A cet effet, elle conseille aux nombreux fans d'Aya Nakamura d'arriver à temps question de ne pas manquer le début de ce concert exceptionnel qui devrait rendre la circulation difficile aux abords de l'Athénée de la Gombe comme d'ordinaire en pareille occasion.

Aya Nakamura, icône de la mode

Egalement tenue pour une icône de la mode par les jeunes générations, les concerts de l'interprète de Djadja, son premier tube sorti le 6 avril 2018, sera aussi un rendez-vous des jeunes Fashionista. Plusieurs s'apprêtent déjà pour ce moment dans l'espoir d'y découvrir les dernières tendances de la mode, à savoir qu'Aya Nakamura fait rêver plus d'une avec son style à la croisée du streetwear et du sexy. C'est dire qu'en sus de la musique où la belle diva de 28 ans a récolté un succès planétaire, elle a également réussi à intégrer l'industrie de la mode. Ainsi, elle a notamment fait la première Cover-girl de Vogue France, plus précisément son numéro de novembre 2021. Ce n'est pas rien, faut le dire, de faire ainsi la couverture de cette version française du magazine américain tenu pour l'un des principaux magazines de mode féminins dans le monde. Et, beaucoup plus récemment, l'on note qu'Aya avait littéralement créé l'événement au défilé Givenchy automne-hiver 2023-2024.

La popularité d'Aya Nakamura établie bien au-delà des frontières françaises passe notamment par plus de 3 milliards de vues cumulées sur YouTube. Elle est, à n'en pas douter, l'une des chanteuses les plus écoutées sur les plateformes musicales à la faveur de tubes tels que Djadja, Pookie, Comportement, ou encore Copines. Dire qu'elle a la cote est un doux euphémisme car la mère d'Aïcha et Ava a des fans partout dans le monde. Kinshasa, capitale musicale, n'est évidemment pas en reste tout autant que Brazzaville où elle posera ses valises par la suite.