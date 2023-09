Congo-Brazzaville: Musique - Un concert de chants religieux organisé par Gospel of Salvation

Dans le cadre de la grande rencontre des adorateurs consacrés pour l'évangile (Grace), un concert de chants religieux se tiendra le 30 septembre à l'esplanade du Centre national de radiotélévision (Crntv) à Nkombo, dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri.

C'est sur le thème « Crois et tu seras sauvé toi et ta famille » que se déroulera ce concert religieux. La prédication, la prière, la louange et l'adoration font partie du programme. Cette célébration qui vise un public de plus de mille personnes connaîtra la participation de trois artistes et trois groupes, à savoir la Sr Clémence Avounou, la Sr Magarelle Kimbembé, le Fr Rodrigue Obanda, Worship Time, Les Messagers et Les Bakeluba's family.

La Grace est une célébration qui promeut le gospel en République du Congo ; le rassemblement de la population autour de la louange et l'adoration dans un climat de paix et de sérénité ; la collaboration entre artistes tout en renforçant les liens de fraternité.

Créée en 2019 et ayant déjà plusieurs réalisations, Gospel of Salvation est une plateforme missionnaire qui a pour vocation l'évangélisation et la formation des disciples.