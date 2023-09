Sénégal: Arabie Saoudite - Sadio Mané marque un superbe but, Al Nassr écrase Al Hazem

Sadio Mané a marqué pour la troisième fois consécutive lors de la victoire d'Al Nassr sur Al Hazem (5-1) en Saudi Pro League, samedi soir.

Sadio Mané est actuellement dans une forme sensationnelle avec Al Nassr. Le joueur de 31 ans a livré ce samedi face à Al Hazem une excellente prestation, couronnée par un magnifique but. Al Nassr s'est imposé par 5-1 à l'extérieur.

A rappeler que le champion d'Afrique avait marqué au cours de la partie, un but annulé par l'arbitre assistant vidéo à la suite d'une faute dans la surface.

🚨GOAL | Al Hazem 1-5 Al-Nassr | Sadio Mané

Sadio Mane is on fire. 🔥

