Afrique: Dakar abrite la première édition de « This is Africa digital » du 15 au 17 septembre

Dakar — La capitale sénégalaise va abriter « This is Africa digital », un rendez-vous sur l'industrie numérique visant à explorer les opportunités offertes par la digitalisation du continent africain, du 15 au 17 septembre, apprend-on des organisateurs.

Cette rencontre de trois jours aura lieu au monument de la renaissance africaine à Dakar, précise un communiqué reçu à l'APS.

« Cette première édition de +This is Africa digital+ promet d'être un événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la vie numérique de l'Afrique. Les participants auront l'occasion de découvrir les tendances émergentes, d'échanger avec des experts lors d'ateliers interactifs pour stimuler la créativité et l'innovation », a ajouté le texte.

Au cours de cet évènement, les organisateurs ont prévu de tenir des conférences inspirantes, des sessions Networking qui permettront aux participants de développer leur réseau, d'échanger des idées et de trouver des opportunités de collaboration, selon la même source.

« This Is Africa Digital » mettra en lumière des projets innovants et des start-ups prometteuses qui contribuent à la digitalisation du continent, ont fait valoir les organisateurs.

« Des pitchs de start-ups auront lieu, offrant aux entrepreneurs une vitrine pour présenter leurs idées et leurs solutions novatrices devant un public d'investisseurs et de partenaires potentiels », ont-ils assuré.

L'événement se veut un catalyseur de la digitalisation de l'Afrique, a mentionné le communiqué.