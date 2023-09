Maroc: Erling Haaland accro à une pratique controversée comme d'autres stars du sport

Après le duel au sommet entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, dont les fans se déchirent depuis des années sur les réseaux sociaux, la prochaine grande rivalité devrait concerner les deux prodiges du football mondial, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Si le Français est connu depuis un peu plus longtemps et a eu la chance de remporter la Coupe du monde très jeune, ce qui l'a popularisé auprès du grand public rapidement, le Norvégien a mis un peu plus de temps à arriver aux sommets, mais il est désormais sur le toit de l'Europe.

Installé à la pointe de l'attaque de Manchester City depuis 2022, il a déjà remporté la fameuse Ligue des champions, dont Kylian Mbappé rêve avec le Paris Saint-Germain.

Considéré comme le buteur le plus fort de sa génération, Erling Haaland a visiblement quelques bottes secrètes pour lui permettre d'exceller au plus haut niveau. Récemment, le joueur de 23 ans a été l'invité du podcast du youtubeur et influenceur Logan Paul. L'occasion pour le serial buteur d'évoquer cette pratique qu'il a récemment adoptée, le mouth taping. "Vous devriez essayer de scotcher votre bouche. Je dors avec. Faire beaucoup de choses n'est pas bon, mais en faire un peu chaque jour sur une longue période est vraiment payant", explique-t-il.

Des médecins alertent sur la dangerosité de cette méthode

Rien de plus simple donc, chaque soir avant de s'endormir, Erling Haaland fait en sorte de se scotcher la bouche pour ne respirer que par le nez, ce qui permettrait d'accroître sa capacité pulmonaire. Une pratique déjà mise en place par la meilleure joueuse de tennis du moment, Iga Swiatek, vue à l'entraînement avec du scotch sur la bouche. Si le Norvégien est convaincu des bienfaits de cette méthode, ce n'est pas vraiment le cas de certains médecins, comme nous l'apprend Le Parisien. D'après leurs informations, plusieurs spécialistes "se montrent sceptiques et alertent même sur les dangers d'une telle pratique, notamment pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil".

Pour le moment, cette habitude de sommeil semble porter ses fruits pour Erling Haaland, qui empile les buts. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le footballeur fait part de ses habitudes de vie quelque peu particulières, lui qui a intégré dans son régime alimentaire les coeurs de boeuf...