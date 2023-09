Maroc: Performance mensuelle - La Bourse de Casablanca dans le rouge en août

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d'août dans le rouge, l'indice de toutes les valeurs, le MASI, ayant perdu 1,07% à 11.954,29 points (pts).

Au terme de ce mois, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 1,60% à 966,77 pts, alors que le MASI. ESG, composé des 15 instruments avec la meilleure notation ESG, a reculé de 1,43% à 897,02 pts.

Contre-tendance, le MASI.Mid small Cap, indice des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Casablanca, a gagné 1,44% à 969,14 pts, rapporte la MAP.

Depuis le début de l'année, les quatre indices affichent des hausses respectives de 11,51%, 12,75%, 11,43%, et 15,46%.

Sur le plan sectoriel, 15 indices ont fini en baisse, contre 8 en hausse. Le secteur des Loisirs et hôtels a enregistré la plus forte hausse du mois (+11,63%) devant celui de l'Immobilier (+10,38%) et des Assurances (+3,92%).

Du côté des perdants, le secteur des Sociétés de placement immobilier a accusé le plus fort repli (-7,08%), suivi de celui des Sylviculture et papier (-6,65), et de la Chimie (-5,81%).

Le volume global des échanges a atteint, au titre de ce mois, plus de 3,214 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,444 MMDH réalisés sur le marché Central et 715,73 millions de dirhams (MDH) sur le marché de blocs.

BCP a été l'instrument le plus actif du mois avec 333,422 MDH de transactions, suivi de Attijariwafa Bank (316,571 MDH) et LafargeHolcim Maroc (178,63 MDH). S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée au terme du mois d'août à plus de 618,73 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sanlam Maroc (+15,17% à 1,215 DH), Douja Prom Addoha (+13,47% à 11,46 DH), Risma (+11,63% à 216 DH), Jet Contractors (+9,60% à 261,35 DH) et SMI (+9,17% à 1.310 DH).

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Rebab Company (-10,56% à 78,80 DH), Res Dar Saada (-9,95% à 17,02 DH), IB Maroc.com (-9,09% à 25 DH), Delta Holding (-7,10% à 31 DH) et Med Paper (-6,65% à 24,84 DH).