Congo-Kinshasa: Beni - Des ex-combattants démobilisés s'inquiètent pour leur sécurité

Les combattants Mai-Mai, candidats au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S) hébergés dans le site de transit de Mambangu à Beni (Nord-Kivu) souhaitent des améliorations dans leur alimentation et logement. Par ailleurs, ils expriment quelques inquiétudes par rapport à leur sécurité.

Ces miliciens candidats au processus de paix ont exprimé leur satisfaction le jeudi 31 août dernier, à l'occasion de la visite du point focal du système des Nations unies pour le PDDRC-S, pour une éventuelle mobilisation des ressources auprès des bailleurs.

Cependant, ils ont appelé à l'amélioration de leurs conditions de prise en charge.

Par ailleurs, dans la suite du processus, ces miliciens candidats à ce programme doivent être envoyés dans un nouveau site pour leur démobilisation, qui sera suivi du relèvement communautaire.

Dans leur déclaration, ces ex-combattants estiment que ce site est trop exposé pour leur sécurité

Leur porte-parole explique :

"Nous sommes très préoccupés pour trois raisons. Premièrement, nous sommes venus de la brousse, et ce nouveau site se trouve en pleine forêt, au fin fond du camp militaire. Il y a ceux-là que nous avons laissé dans la brousse, qui ne sont pas contents de nous voir dans ce processus, ils risquent de venir nous attaquer. Et puis, vous savez que les ADF sont nos ennemis nous tous, ils peuvent venir nous attaquer et nous ramener pour leur compte. Il y a aussi des patrons ou certaines personnalités de la ville qui nous entretiennent, on les connaît. Ils peuvent s'organiser et venir nous récupérer là où on veut nous emmener".