Afrique Australe: L'Angola valorise la culture de la paix - Ambassadeur Francisco da Cruz

Luanda — L'Angola valorise l'importance stratégique des Nations Unies pour la culture de la paix, au moment où le pays se prépare à accueillir la IIIe Biennale de Luanda, a déclaré l'ambassadeur angolais Francisco da Cruz à New York (USA).

Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, qui intervenait au Forum de haut niveau sur la promotion d'une culture de paix à l'ère numérique, a déclaré que le renouveau numérique a créé des opportunités sans précédent pour la connectivité mondiale et le partage des connaissances.

Il a toutefois noté que ce phénomène apportait de nouvelles dimensions aux conflits et aux menaces à la paix, en raison d'une augmentation alarmante des faux récits et des idéologies qui divisent, indique un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies.

Francisco da Cruz considère qu'il est impératif d'identifier les moyens d'utiliser les plateformes numériques et les réseaux sociaux pour promouvoir une culture de paix en ligne, construire des communautés tolérantes et pacifiques et travailler ensemble dans la lutte contre la polarisation externe, la xénophobie et les discours de haine alimentés.

Il a rappelé que l'Angola accueille tous les deux ans, en collaboration avec l'Union africaine et l'UNESCO, le Forum panafricain pour la culture de la paix - Biennale de Luanda, pour renforcer le mouvement panafricain et promouvoir une Afrique intégrée, pacifique et prospère.

La prochaine édition est prévue en novembre et se déroulera sous le thème « L'éducation, la culture de la paix et la citoyenneté africaine comme outils pour le développement durable du continent ».