Angola: La FAF reporte la super coupe et le début du championnat national

Luanda — La compétition de la Supercoupe, prévue dimanche 3 septembre, et le début du Championnat National de Football "Girabola2023/24", le 15 septembre, ont été reportés suite aux sanctions appliquées vendredi aux joueurs de Petro de Luanda et Académica do Lobito, par le Conseil de Discipline de la Fédération Angolaise de Football (FAF).

Petro de Luanda, champion national, a été suspendu de toutes activités footballistiques pendant deux ans, et l'équipe d'Académica do Lobito, finaliste de la Coupe d'Angola, a été reléguée en deuxième division.

Selon la Fédération Angolaise de Football (FAF), la Supercoupe, épreuve qui marque officiellement l'ouverture de la saison nationale de football, est, pour l'instant, reste sans effet et le début de la Girabola est reporté « sine die ».

Le premier tour de la "Girabola2023-24" aurait comme affiche le classico national entre Primeiro de Agosto-Petro de Luanda, selon le tirage qui a eu lieu cette semaine.

Parmi les équipes sanctionnées par la FAF, l'Académica do Lobito affronterait Isaac de Benguela, et Kabuscorp do Palanca affronterait Desportivo da Lunda Sul.

L'Académica do Lobito est condamné à descendre en deuxième division pour corruption lors d'un match de la Coupe d'Angola (22/2023) et devra payer une amende de 80 000 UCF (1 UCF équivaut à 88 kwanzas), tout comme Kabuscorp do Palanca (relégation de division et amende similaire).

L'entraîneur Agostinho Tramagal, de l'Académica do Lobito, a été suspendu pour quatre ans, avec une amende correspondant à 6 000 UCF, pour corruption, et Bento Kangamba, président de Kabuscorp, pour quatre ans également et la même amende.

Dans le même procès, Primeiro de Agosto a été sanctionné d'une amende d'un montant correspondant à 2.000 UCF, pour manquement à ses obligations envers la FAF.

Les faits remontent à juin dernier, lorsqu'un audio a été diffusé sur les réseaux sociaux dans lequel l'entraîneur Agostinho Tramagal révèle les détails de la victoire de l'Académica do Lobito contre le Primeiro de Agosto, par 1-0.

Dans l'audio, on entend l'entraîneur dire qu'il a reçu trois millions de kwanzas de Petro de Luanda pour gagner le match contre D'Agosto. Si cela se produisait, les « tricolores » se hisseraient à la première position du championnat national de football, dit Girabola 2022-23.

Agostinho Tramagal rapporte qu'il a empoché un million de kwanzas et reparti deux millions entre les joueurs, soit 100 000 kwanzas chacun.

Il affirme avoir refusé une offre de Primeiro de Agosto de sept millions de kwanzas pour perdre le match et qu'il a tout fait pour permettre à Kabuscorp do Palanca de remporter la demi-finale de la Coupe d'Angola, ce qui n'a pas eu lieu.