Angola: L'Exécutif réaffirme l'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré samedi, à Luanda, que l'Exécutif angolais faisait tout en termes de politiques pour créer un bon environnement des affaires, afin d'attirer les investissements privés directs étrangers et d'encourager les banques et les entreprises privées à faire leur part.

"Les résultats sont encore timides, nous avons besoin de plus d'audace, pour que les hommes d'affaires acceptent le risque inhérent à toute affaire", a déclaré João Lourenço lors de la réunion avec le Conseil économique et social, l'organe consultatif du Président de la République.

Selon le Président, l'exécutif soutient pleinement l'agriculture familiale et, par conséquent, une grande partie de « ce que nous consommons provient de l'agriculture familiale, pratiquement toutes les municipalités du pays ».

« Nous souhaitons également voir une augmentation de la production alimentaire des petites et moyennes entreprises. Nous encourageons tous ceux qui sont sérieusement engagés dans la production de céréales, de maïs, de haricots, de soja, de riz, de sorgho et de blé, dans la production de volailles et d'oeufs, de chèvres et de porcs, de bovins, à atteindre l'autosuffisance alimentaire", a-t-il souligné.

Dans son discours, le Chef de l'État a déclaré que l'Exécutif avait ouvert des lignes de financement pour la promotion de la production de céréales, de viande, de poisson et d'autres produits de la mer, une opportunité qui devrait être saisie par le secteur privé angolais.

Selon lui, le pays fait un grand effort pour augmenter l'approvisionnement en eau et en énergie pour la population, mais aussi pour les entreprises et pour la promotion de l'industrie nationale.

Il a annoncé qu'on investirait dans la construction de milliers de kilomètres de lignes pour transporter l'énergie produite dans le bas Kwanza par les barrages hydroélectriques de Capanda, Laúca et Caculo Cabaça, dès que les travaux seraient achevés, afin d'alimenter tout le pays en énergie.

Il a ajouté que les lignes Malange-Xá Muteba-Saurimo-Dundo, Gove-Matala, Gove-Menongue, Belém do Huambo-Lubango-Moçamedes-Tômbua sont en projet, pour lesquelles les ressources nécessaires seront mobilisées, car il s'agit d'une priorité pour le développement économique et social du pays.

D'autre part, João Lourenço a soutenu la nécessité de diversifier l'économie, d'augmenter considérablement la production de biens et services et de diversifier et augmenter les sources de recettes en devises, afin de faire face au moment actuel qui inquiète tout le monde.

« Nous ne pouvons pas nous conformer à notre réalité de dépendance excessive aux revenus des exportations de pétrole brut, en 48 ans d'indépendance nationale et 21 ans de paix effective », a-t-il souligné.

Dans ce sens, le Président João Lourenço a déclaré qu'il était nécessaire d'élargir la gamme de produits d'exportation, de préférence manufacturés, avec une valeur ajoutée pour vendre à un meilleur prix et garantir l'emploi local, notamment pour les jeunes.