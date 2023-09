Angola: Le manque de patriotisme influence négativement les investisseurs - PR

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré samedi, à Luanda, qu'il y avait un manque de patriotisme chez les hommes politiques angolais qui cherchent à influencer négativement les institutions financières internationales, les créanciers et les hommes d'affaires intéressés à investir en Angola.

Selon le Président angolais, qui parlait lors du Conseil économique et social, l'engagement envers le peuple angolais est sérieux et incassable et, par conséquent, le travail se poursuivra pour placer l'Angola à un autre niveau, toujours plus élevé.

"Mais malheureusement, alors que nous travaillons pour le développement économique et social du pays, certains hommes politiques présents sur notre marché, qui n'ont jamais voulu le bien de l'Angola et des Angolais, mènent un travail contraire auprès des institutions financières internationales, des créanciers et des investisseurs pour décourager l'investissement en Angola", a déclaré João Lourenço.

Pour le Chef de l'Etat, cette action, qui reflète clairement un manque de patriotisme, un sabotage contre les intérêts de son propre pays, est vouée à l'échec, car, heureusement, les financiers, les créanciers et les investisseurs sont conduits par des critères objectifs d'analyse des marchés et ils savent à quel point il est important de respecter les engagements envers les créanciers.

Il a rappelé qu'en plus d'importantes ressources minérales, des terres arables, de rivières, des précipitations régulières, d'un bon climat, des forêts, des savanes et de déserts riches en biodiversité, l'Angola possède un peuple hospitalier, une culture riche et une bonne cuisine.

Dans son discours, le Président de la République a également déclaré compter sur les connaissances, l'expérience et les contributions des membres du Conseil économique et social pour avoir une économie plus robuste et résiliente, qui résiste mieux aux chocs extérieurs.

D'autre part, João Lourenço s'est prononcé sur la définition des politiques fiscales, où les gouvernements, lorsqu'ils fixent le montant des impôts, cherchent toujours à trouver un point d'équilibre qui n'asphyxie pas les familles et les entreprises, mais qui contribue également à lever des ressources financières suffisantes pour les coffres de l'État qui ont de grandes responsabilités et des dépenses élevées à réaliser.

Il a souligné que les gouvernements vivent des impôts perçus auprès des entreprises et des citoyens afin de mettre en oeuvre des projets du Budget général de l'État, de construire tout type d'infrastructures publiques telles que des routes, des ponts, des ports et aéroports, des usines de production d'énergie et d'eau, des établissements scolaires, des hôpitaux, verser les salaires et les pensions de retraite, garantir le fonctionnement normal de la fonction publique et des organismes souverains, entre autres actions.

« Tout cela vient des impôts. Malgré cela, l'Exécutif a décidé de baisser la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité les plus consommés, un sujet qui sera abordé ultérieurement par l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit de modifier une loi», a-t-il soutenu.

Concernant les fluctuations du taux de change, João Lourenço a expliqué que, comme dans toute économie de marché, le taux de change du kwanza par rapport au dollar varie en fonction de l'offre et de la demande et d'autres variables économiques.

C'est pourquoi il a souligné qu'il y aura toujours des moments où les monnaies nationales seront plus fortes ou appréciées, mais qu'il y aura d'autres moments où elles seront plus faibles et donc dévaluées.

Il a suggéré que par des mesures qui ne devraient pas être administratives, les gouvernements devraient chercher à maintenir leur monnaie forte. «En particulier dans notre cas, un pays qui dépense chaque année de grandes sommes de devises étrangères pour l'importation de biens qui doivent commencer à être produits localement. Nous abordons cette question avec tout le sérieux qu'il faut », a-t-il déclaré.

Le Conseil économique et social est un organe consultatif du Président de la République. OHA/ADR/LUZ