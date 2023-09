Burkina Faso: 23e édition des vacances artistiques - 205 enfants outillés aux métiers artistiques

Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a présidé la cérémonie de clôture de la 23e édition des vacances artistiques de l'Institut national de formation artistique et culturelle (INAFAC), le samedi 2 septembre 2023, à Ouagadougou.

Pour cette 23e édition des vacances artistiques, la formation a porté sur trois grandes sections à savoir : la musique à travers les instruments modernes et traditionnels, la danse et les arts plastiques avec la peinture, le modelage, la calligraphie, la décoration et les dessins. Durant un mois, 205 enfants se sont exercés dans ces différentes disciplines. Débutée, le 7 août 2023, au sein de l'Institut national de formation artistique et culturelle (INAFAC), elle a refermé ses portes, le samedi 2 septembre 2023, à Ouagadougou.

« Ce mois de formation était intense parce que la gestion des enfants était un peu rude, mais nous avons eu beaucoup de plaisir à les accompagner, à leur montrer la meilleure route qui est celle de notre culture, celle des arts », a fait savoir le directeur général de l'INAFAC, Jean Yves Bayala. Selon lui, cette clôture marque le début de l'aventure, car l'envie d'exercer et les bases des différentes disciplines ont été enseignées aux participants. Véronique Tiendrébéogo, élève en classe de 4e et âgée de 14 ans s'est inscrite en danse. Au terme de cette formation, elle a exprimé sa satisfaction à travers les modules enseignés. « J'ai été satisfaite de ma formation et je compte revenir l'année prochaine », a-t-elle soutenu.

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a salué les résultats engrangés par l'INAFAC, 23 ans après le lancement des vacances artistiques. Pour lui, l'engoue-ment de la participation et la qualité des prestations en sont d'évidentes illustrations.

A cet effet, il a félicité l'ensemble du personnel pour le travail abattu. Pour lui, les bases du développement de la création artistique dans notre pays émergeront chez les enfants. Il les a invités à mettre à profit ces connaissances artistiques acquises dans leur cursus scolaire et dans leur quotidien. « J'ose espérer que ces quelques semaines d'apprentissage participeront au développement de vos talents et à la qualité de vos productions artistiques », a-t-il poursuivi.

Il a relevé que le processus engagé par les départements ministériels en charge de la culture et de l'éducation nationale ne peut aboutir sans l'amélioration des capacités infrastructurelles et didactiques d'un établissement d'enseignement artistique comme l'INAFAC. C'est dans cette dynamique qu'il a confié que le gouvernement envisage de faire de cet institut, un centre d'excellence. Pour le ministre de la Communication, de la Culture et des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, cette édition a été un succès avec un taux de progression des participants estimé à 40% par rapport à l'édition précédente et témoigne de la volonté des parents d'inscrire leurs enfants à ces formations. Pour M. Ouédraogo, ce temps de formation a permis aux enfants d'avoir une ouverture d'esprit au-delà de l'école.

« Ces vacances offrent l'occasion pour l'éducation à l'art, à la culture au profit des enfants. A un peu moins d'un mois de formation, on a vu déjà à travers quelques prestations, un échantillon de ce que ces enfants, ces jeunes ont pu apprendre. Au-delà de l'école, ces enfants repartent avec une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande appropriation de leur origine, de leurs valeurs », a-t-il relaté.