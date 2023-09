Burkina Faso: Initiative présidentielle pour la production agricole - Le Premier ministre dans un champ pilote des Cascades

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a visité, le vendredi 1er septembre 2023 à Banfora, la Nouvelle société sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et la Minoterie du Faso ex-GMB (MINOFA). Le chef du gouvernement s'est rendu également dans un champ pilote de maïs qui entre dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024, qui a pour finalité d'assurer l'autosuffisance alimentaire.

Le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a engagé de nombreuses actions et réformes dans le cadre de la conduite de la Transition en cours au Burkina Faso, notamment l'Initiative présidentielle de production agricole. En séjour à l'Ouest du pays, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a visité un champ pilote de maïs entrant dans ce cadre, le vendredi 1er septembre 2023 à Banfora.

Pour le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, cette visite s'inscrit dans une dynamique de constater un certain nombres d'activités réalisées dans les Cascades. Et ce, a-t-il expliqué, conformément à la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut qu'il y ait un lien « fort » entre le gouvernement central et les différentes communautés des régions.

D'une superficie de plus de 2 000 hectares (ha), a expliqué le ministre Poda, le champ comprend notamment 8ha de maïs produit avec des semences améliorées et résistantes et emploie des Burkinabè, dont des Personnes déplacées internes (PDI) pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans les Cascades. Le séjour du chef du gouvernement lui a permis d'échanger avec les opérateurs économiques de la région. A l'occasion, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela leur a demandé d'oeuvrer davantage à la transformation des produits locaux avant leur éventuelle exportation.

Transformer sur place

Sur le sujet, le ministre en charge du Commerce a expliqué que le Burkina Faso ne peut pas se développer sans les Burkinabè. « Si nous devons toujours compter sur l'extérieur, nous n'irons pas loin. C'est pour cette raison que les plus hautes autorités ont toujours exhorté les filles et fils du pays, chacun à son niveau et en fonction de ses moyens, à s'investir dans la production nationale et surtout dans la transformation de nos produits locaux », a-t-il soutenu. Au terme de ces visites, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a signifié que Banfora est l'une des plus anciennes zones industrielles du Burkina Faso.

« Il était de mon devoir de me rendre ici, pour voir ce qui est fait et ce qui peut encore l'être », a-t-il précisé. L'objectif du président du Faso, a poursuivi le Premier ministre, c'est l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, il a invité les chercheurs à se mettre à la tâche pour trouver des semences qui puissent résister au changement climatique.

« C'est ainsi que nous pourrons nous développer. Il ne faudra plus que nous soyons obligés d'importer du blé ou du maïs. Bien au contraire, notre objectif est d'en exporter, de produire et transformer tout sur place. S'il y a à exporter, que ce soit des produits finis », a-t-il insisté. Et d'inviter les opérateurs économiques de la région à s'investir dans l'agrobusiness et pas seulement dans le commerce en gros et en détail. « Nous avons nos propres potentialités. Nous pouvons inverser la tendance. Les opérateurs économiques peuvent donc accompagner l'initiative du président de la république qui est de faire en sorte que chaque Burkinabè puisse manger à sa faim et vivre en sécurité », foi du chef du gouvernement.