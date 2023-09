Burkina Faso: Contribution à l'effort de paix - Les forces vives de Tenkodogo apportent plus de 26 millions F CFA

Les forces vives de Tenkodogo ont remis, le 1er septembre 2023, un chèque, des vivres et divers autres matériels, d'une valeur de plus de 26 millions de F CFA au ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile Zerbo.

L'appel à la solidarité, lancé par le président de la Transition, le capitaine, Ibrahim Traoré, pour venir en aide aux déplacés internes et aux forces combattantes contre le terrorisme, continue de faire des émules. Cette fois, ce sont les filles et fils de Tenkodogo et des ressortissants de la cité de Zoungrantenga résidant dans d'autres villes du Burkina qui ont répondu à l'appel du chef de l'Etat.

Ils ont, en effet, remis au Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentra-lisation et de la Sécurité (MATDS), Emile Zerbo, le vendredi 1er septembre 2023, à Tenkodogo, des vivres, un chèque et divers matériels, estimés à 26 millions 258 500 F CFA. Les dons, selon le chargé de mobilisation du comité d'organisation, Abdoul Kabirou Sana, sont composés de 10 tonnes de riz et 7 sacs, 20 cartons d'huile de consommation, 100 nattes, 10 sacs de sel, 5 cartons d'huile à moteur, un forage de 22 m3 équipé, réalisé sur un site de déplacés internes à l'Est de Tenkodogo et un chèque de 13 millions F CFA. Le Kaam Naaba, représentant du roi de Tenkodogo, Dima du Zoungrantenga, a indiqué que le chef et les forces vives ont décidé d'apporter leur soutien aux victimes de l'insécurité et du terrorisme.

« Ce geste, au bénéfice de nos frères et soeurs, de nos filles et fils, a été encouragé par la détermination et l'engagement des dirigeants actuels de notre peuple sous la conduite du Président de la Transition, le capitaine, Ibrahim Traoré », a déclaré le représentant du roi.

Soutenir les FDS et les VDP

Selon lui, à travers cette action, le chef et les forces de Tenkodogo entendent soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme. Le geste, a-t-il poursuivi, vise aussi à accompagner le gouvernement de la Transition pour la reconquête de l'intégrité territoriale et la restauration de la paix au Burkina. Il ambitionne en outre être un soutien aux déplacés internes et renforce la cohésion entre les filles et fils de la région du Centre-Est en général et du royaume de Tenkodogo en particulier.

D'après Kaam Naaba, le roi de Tenkodogo est convaincu que le Burkina va sortir de cette période difficile car Dieu et les mânes des ancêtres du pays n'abandonnent jamais ceux qui luttent et les implorent.Le roi, selon toujours son porte-parole, a invité les Burkinabè à une solidarité agissante envers les personnes affectées par le terrorisme qu'elles soient déplacées ou non. Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentra-lisation et de la Sécurité, Emile Zerbo, a exprimé sa reconnaissance au roi et aux populations de Tenkodogo. « Par cette action, vous répondez à l'appel du chef de l'Etat à la solidarité entre les Burkinabè.

C'est un geste apprécié par ma modeste personne, mais par l'ensemble des membres du gouvernement », a-t-il affirmé. Il a rappelé que ce geste est d'autant plus nécessaire que les forces de défense et de sécurité, les populations et les déplacés internes ont besoin d'assistance et de soutien. Pour lui, le roi et les populations de Tenkodogo démontrent combien ils sont épris de paix.