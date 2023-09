Gambie: Serie A - Courtisé en Arabie Saoudite, Musa Barrow force son départ de Bologne, « Je ne peux pas rester »

Alors que Bologne le retient, Musa Barrow sort de son silence pour révéler qu'il ne veut plus poursuivre son aventure avec les Rossoblu.

Musa Barrow a passé trois années et demie à Bologne, signant 27 buts et 28 passes décisives en 128 matchs. Cette saison, la star gambienne qui est courtisée en Saudi Pro League par l'Al-Taawon FC n'a disputé la moindre minute. Sa valeur est d'environ 15 millions d'euros, mais l'équipe de Thiago Motta ne veut pas vendre Musa Barrow. L'entraîneur l'a même fait savoir samedi après leur victoire 2-1 contre Cagliari.

« Le groupe a bien travaillé toute la semaine, le seul qui n'ait pas voulu participer était Barrow. Et c'est quelque chose que nous devons améliorer, car il fera partie de l'équipe et il devra faire un gros effort pour revenir. Ses coéquipiers ont disputé trois matchs, il a des responsabilités au sein du groupe et il doit les assumer. Arabie Saoudite ? Non, il restera avec nous », a affirmé Motta.

Cela n'a pas plu à Musa Barrow, qui a donné sa version à Gianluca Di Marzio. « Le club a compris mon inconfort à l'idée de poursuivre mon aventure à Bologne, surtout avec cet entraîneur. Je ne peux pas rester dans un endroit où je ne ressens plus la bonne motivation. Je prends toujours mes responsabilités », a déclaré le joueur de 24 ans.

« C'est pourquoi il vaut mieux pour tout le monde que je dise au revoir à Bologne, et aussi à l'Italie, qui m'accueille depuis tant d'années. Je tiens à remercier le club, en particulier Fenucci et Sartori et le président Saputo, ainsi que mes coéquipiers, que je porterai toujours dans mon coeur, et les merveilleux fans des Rossoblu », a conclu le joueur.

#Calciomercato | Musa Barrow, in esclusiva a https://t.co/qHJ83Sogo1, ha mandato un messaggio di addio al @Bolognafc1909. Il club è pronto ad accettare l'ultima offerta presentata dall'@AltaawounFC https://t.co/828faryfUg

