Cote d'Ivoire: Économie circulaire - Abidjan se prépare à devenir un Hub

Le district autonome d'Abidjan mobilise les acteurs publics, privés, des experts et la société civile pour territorialiser l'économie circulaire. C'est dans cet objectif que se tiendra, du 18 au 21 octobre, à Abidjan, « Éco Cir Abidjan 2023 » ou Forum africain de l'économie circulaire.

Le commissaire général du forum, Guy Modeste Dogbo, par ailleurs conseiller technique au district d'Abidjan, a révélé l'ambition du district de faire de la capitale économique une plaque tournante de l'économie circulaire. Cette annonce a été faite le 30 août, lors d'une réunion à Abidjan-Plateau avec des représentants de la société civile, des associations de femmes et de jeunes.

Guy Modeste Dogbo a montré que ce forum vise à transformer Abidjan en un centre de transition vers l'économie circulaire, permettant aux acteurs africains de ce secteur d'échanger des idées, d'adopter les meilleures pratiques et de dynamiser la mise en oeuvre des stratégies de l'économie circulaire.

Lors de la rencontre, les participants ont reçu des informations sur les concepts d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire ainsi que sur les objectifs, les conditions de participation et les attentes liées au forum.

La rencontre d'Abidjan aura pour thème : « L'économie circulaire pour un développement durable des territoires en Afrique ». Pendant quatre jours (du 18 au 21 octobre), il y aura des journées thématiques, des master class, un colloque, des rencontres B to B, B to C, des visites de terrain...

Ce forum offrira l'opportunité aux opérateurs de revaloriser et de recycler les déchets. Il va permettre d'interagir avec des experts, de présenter des solutions novatrices et d'établir des liens avec des partenaires nationaux et internationaux. Il mettra en avant les résultats des recherches des écoles et universités, tout en explorant des mécanismes de financement pour les initiatives liées à l'économie circulaire.