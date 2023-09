Ethiopie: La ministre de planification et ses partenaires ont discuté d'un projet de renforcement de la résilience climatique dans les villes éthiopiennes.

<strong>Addis-Abeba, le — : La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Asefa, et des représentants de l'institut mondial de développement vert et de l'Agence coréenne de coopération internationale ont discuté du renforcement de la résilience climatique dans les villes éthiopiennes grâce à des solutions fondées sur la nature dans les zones urbaines et périurbaines.

Lors de la discussion, la faisabilité et la mise en oeuvre du projet visant à renforcer la résilience climatique dans les villes éthiopiennes grâce à des solutions basées sur la nature dans les zones urbaines et périurbaines ont été examinées et le projet développé.

Selon le ministère de la Planification et du développement, le représentant a eu une discussion fructueuse sur l'objectif du projet visant à catalyser la transformation verte urbaine et à renforcer la résilience climatique dans trois villes éthiopiennes sélectionnées d'ici 6 ans.

On a appris que ce projet se concentrera principalement sur la résilience urbaine à travers la restauration des écosystèmes, le boisement, le reboisement et d'autres solutions basées sur la nature.

Lors de la réunion, Fitsum a expliqué que le ministère avait mis en oeuvre diverses interventions sur le changement climatique pour lutter contre les impacts du changement climatique et renforcer les bonnes pratiques et les leçons sur la mise en oeuvre efficace des projets et programmes d'adaptation et d'atténuation.