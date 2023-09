Rwanda: Cérémonie annuelle de baptêmes pour les bébés gorilles

Au Rwanda s'est tenu, vendredi 1er septembre, le Kwita Izina, la cérémonie annuelle où sont nommés les bébés gorilles nés dans l'année. Il s'agit d'une célébration pour ces animaux parmi les plus protégés de la planète, instrument important pour l'économie et le «soft power» rwandais.

Chaque année, des personnalités de partout dans le monde sont invitées pour nommer les nouveaux nés.

Ainsi, 23 personnalités devant plusieurs milliers de personnes étaient présentes pour nommer les 23 bébés gorilles. Parmi les invités d'honneur, les acteurs du film Black Panthers, Winston Duke et Danai Gurira, l'homme d'affaires Cyrille Bolloré et, côté politique, Andrew Mitchell, le ministre britannique d'État pour le Développement et l'Afrique.

« J'ai eu l'honneur, à deux reprises, d'aller voir les gorilles dans leur habitat naturel et de comprendre le génie du travail de conservation qui est fait, mais aussi d'observer quelque chose qui est réellement l'une des merveilles du monde », a souligné Andrew Mitchell.Des noms en kinyarwanda pour les nouveaux nés signifiant « unité », « responsabilité » ou encore « soutien »... La cérémonie grande échelle célèbre les gorilles des montagnes, véritables ambassadeurs du pays, avec des invités de marque et un objectif.

%

« C'est un outil très important pour promouvoir la conservation mais aussi « Visit Rwanda » et le tourisme. Donc cette cérémonie sert de moment de réflexion sur ce que nous avons fait, quelles leçons nous avons apprises et ce que nous devons faire pour continuer », explique Prosper Uwingeli, directeur du parc des Volcans.

Our esteemed @KwitaIzina Namers for their very first time met the baby gorillas they'll be naming.🎥 Watch the heartwarming moments and get ready for a special day ahead!#KwitaIzina🦍I #VisitRwanda🇷🇼 pic.twitter.com/HDrWvxeVYG-- Visit Rwanda (@visitrwanda_now) September 1, 2023

Plus de 40 000 personnes visitent le parc des Volcans chaque année, un parc au sein du massif des Virunga partagé par le Rwanda, la RDC et l'Ouganda où plus de 600 gorilles des montagnes se déplacent entre les trois pays.

À lire aussiAfrique: les efforts de protection des gorilles des montagnes portent leurs fruits