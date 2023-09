Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit le président du Conseil de Souveraineté soudanais

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, aujourd'hui dans la nouvelle ville d'Al-Alamein, le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de Souveraineté soudanais.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que lors de la réunion, SE M. le Président a affirmé la fierté de l'Égypte des liens historiques et des relations bilatérales avec le Soudan, sur les plans officiel et populaire, soulignant la position ferme de l'Égypte pour soutenir le Soudan, sa sécurité, sa stabilité, son unité et son intégrité territoriale, en particulier lors des circonstances délicates actuelles, en tenant compte des liens éternels et de l'intérêt stratégique commun qui unissent les deux pays frères.

De sa part, le général Abdel Fattah Al-Burhan a exprimé sa profonde appréciation pour la force des relations fraternelles entre les deux pays frères, saluant le soutien sincère de l'Égypte à la préservation de la sécurité et de la stabilité du Soudan lors de cette conjoncture historique, notamment à travers le bon accueil des citoyens soudanais.

Dans ce contexte, il a exprimé l'appréciation de son pays pour le rôle actif de l'Égypte dans la région et sur le continent africain.Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur l'évolution de la situation au Soudan et les efforts visant à régler la crise, afin de préserver la sûreté et la sécurité du Soudan frère, d'une manière qui préserve la souveraineté, l'unité et la cohésion de l'État soudanais et protège les intérêts du peuple soudanais frère et ses aspirations pour l'avenir.

%

La réunion a également porté sur l'évolution de la situation des pays voisins du Soudan. À cet égard, le président du Conseil de Souveraineté soudanais a salué ce processus, dont le premier sommet s'est tenu récemment en Égypte.

De même, les moyens de coopération et de coordination pour soutenir le peuple soudanais frère ont été examinés, notamment à travers les aides humanitaires et les secours, pour que le Soudan puisse surmonter en toute sécurité la crise actuelle.

Source: presidency.eg