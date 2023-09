Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Septembre 2023

Niger : Pour « chasser » les soldats français- Des dizaines de milliers de manifestent à Niamey

A l’appel de plusieurs associations et structures de la société civile, des manifestations de grande ampleur ont commencé depuis vendredi et pour trois jours à Niamey, la capitale, afin d’exiger les soldats français à quitter le Niger. Alors que ce samedi expire le délai qui leur a été accordé par les nouvelles autorités militaires pour quitter le territoire, des dizaines de milliers de manifestants ont pris d’assaut la base militaire où sont stationnés des soldats français. Depuis quelques jours, d’ailleurs, et parallèlement à ces manifestations qui ne cessent de prendre de l’ampleur, les forces de sécurité nigériennes imposent un quasi blocus à l’Ambassade de France à Niamey, afin de contraindre l’ambassadeur Sylvain Itté et son épouse, également expulsés du pays, à quitter le pays. Le tout sur fond d’escalade diplomatique entre Niamey et Paris avec des joutes entre le Cnsp et les autorités françaises qui ne font qu’exacerber les tensions et font craindre des risques de débordements ou de dérapages avec des manifestants plus que jamais survoltés et déterminés à « chasser » les soldats français et à mettre fin à « l’ingérence » de l’ancienne puissance coloniale. (Source :aniamey.com)

Gabon : Coup d’État - Séraphin Moundounga pour un plan de sortie de crise en trois axes

La crise institutionnelle que connaît le Gabon depuis le 30 août 2023 ne cesse de susciter des réactions au sein de la classe politique du pays. le 2 septembre, le tour revenait à l’ancien ministre de la Justice, Séraphin Moundounga de saluer le coup de force des militaires et d’appeler à un plan de transition permettant d’asseoir des institutions solides Séraphin Moundounga, président de l’Ong Union pour la nation, l’intégrité, le travail et l’égalité (Unite), entend bien participer au processus de transition au Gabon. C’est en tout cas ce qui ressort de sa déclaration datée du 31 août 2023 dans laquelle il partage l’action des forces armées gabonaises et préconise des pistes de sortie de crise. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Grève de la faim de Sonko- Nouvelle alerte de ses avocats

L’état de santé de leur client préoccupe toujours le collectif des avocats du leader du parti dissous Pastef, au point de pousser ces derniers à s’adresser, à travers leur collectif et par le biais d’un communiqué, aux autorités de l’Etat. Ce collectif « interpelle l’Etat du Sénégal et l’invite à prendre en urgence toutes les mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un drame », en allusion à l’avenir sanitaire « préoccupant » de leur client, Ousmane Sonko. Cette sortie fait suite à celle de leur doyen, Me Ciré Clédor Ly. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Promotion d’unités industrielles locales- Le Premier ministre sur le terrain

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a effectué, ce vendredi 1er septembre 2023, des visites dans des unités industrielles à Banfora, chef-lieu de la région des Cascades, à savoir la Nouvelle société sucrière de la Comoé (Sn Sosuco) et la Minoterie du Faso (Minofa). Il s'est également rendu dans un champ pilote entrant dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour la production agricole. A Bérégadougou, première étape de son périple dans la région des Cascades, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a visité un champ pilote de 2 450 hectares de maïs, dédié à l'Initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. Cette initiative présidentielle va mobiliser plus de 1000 militaires, plus de 2000 Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) et plus de 4 000 Personnes déplacées internes (Pdi). (Source :aouaga.com)

Guinée : Transition guinéenne - Incertitudes sur l’arrivée de la mission technique de la Cédéao

Alors que la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest souhaite envoyer une mission technique à Conakry pour l’évaluation et l’accompagnement du processus de transition en cours, les autorités de la transition guinéenne soulève un « problème de calendrier ». C’est du moins ce qu’a confié à Africaguinee.com, le porte-parole du Gouvernement de transition. Selon Ousmane Gaoual Diallo, la Guinée ne fuit pas l’organisation sous-régionale, mais il va falloir « réajuster » le calendrier. (Source : Africaguinee.com)

Togo : Diplomatie- Lomé accueille la nouvelle ambassadrice du Canada

Le ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des togolais de l’extérieur, le Professeur Robert Dussey, a annoncé le samedi dernier la réception des lettres de créance de la nouvelle Ambassadrice du Canada, Madame Martine Moreau, à Lomé. Madame Martine Moreau, qui a reçu l’accréditation du Président ghanéen Nana Akufo-Addo et réside actuellement au Ghana, a présenté une copie de ses lettres de créance au Ministre des Affaires Étrangères du Togo.« La coopération entre le Togo et le Canada continue de se renforcer ! Heureux de consolider la prochaine phase dynamique », a déclaré le chef de la diplomatie togolaise. Martine Moreau a été désignée Haut-Commissaire du Canada auprès de la République du Ghana en octobre dernier, et elle représente également son pays en Sierra Leone. Cette évolution marque un chapitre prometteur dans les relations diplomatiques entre le Togo et le Canada. (Source : alome.com)

Cote d’Ivoire : Bts 2023- Les candidats ont 3 jours pour les réclamations

Les candidats au Brevet de technicien supérieur (Bts), disposent de trois jours à compter du samedi 2 septembre 2023, pour introduire leurs réclamations. L’information a été donnée par le Directeur des examens et concours (Dexco), Djama Mory Koné, à l’occasion de la proclamation officielle des résultats du Bts session 2023.Rappelons que le taux d’admissibilité est de 40,97% contre 46,06% en 2022, soit une régression de 5,09%. (Source : Fratmat.info)

Mali : Drame- 9 morts et 7 blessés dans un accident de la route à Bamako

Un camion en provenance de Senou a fini sa course sur les accotements après avoir écrasé sur son passage motocyclistes, cyclistes et conducteurs de voitures qui circulaient à sa droite. Le bilan provisoire fait état de neuf personnes tuées, sept (07) blessés, dont deux (02) graves et des dégâts matériels importants. L’accident a entraîné la destruction de douze motos, d’un tricycle, de trois camions, d’un taxi et de deux véhicules particuliers. Toutes les victimes ont été transportées à l’Hôpital du Mali, selon la Protection civile. L’accident serait causé par l’excès de vitesse et la défaillance du freinage. Une enquête est ouverte par le Commissariat de Niamakoro. Le ministre des Transports et des Infrastructures présente, au nom du Gouvernement, aux familles endeuillées, ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre en appelle au strict respect du code de la route, afin de préserver l’intégrité de la personne humaine. (Source : abamako.com)

Rca : Loi fondamentale- Divergence de voix après la promulgation de la nouvelle Constitution centrafricaine

Les réactions ne se sont pas fait attendre après la promulgation, par le président de la République, de la nouvelle Constitution. Si le camp du pouvoir s’en félicite, l’opposition parle d’une « forfaiture » et se dit déterminée à poursuivre le combat. Deux jours seulement après le décret du Chef de l’Etat promulguant la nouvelle Constitution, appelée désormais Constitution du 30 août 2023, les réactions affluent de part et d’autre. Dans le camp des soutiens à cette nouvelle Loi fondamentale, c’est l’exaltation. Félicitant le patriotisme du peuple centrafricain à choisir la voie démocratique, le Parti pour l’unité et la reconstruction (PUR) salue le début d’une nouvelle ère.