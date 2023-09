Cote d'Ivoire: Elections municipales et régionales 2023- Le ministre Vagondo Diomandé satisfait du bon déroulement du scrutin

Les élections municipales et régionales se sont tenues, le samedi 2 septembre 2023, sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, garant de la bonne tenue du scrutin a fait une visite de terrain des différents postes de commandement. A la Direction générale de l’administration et du territoire (Dgat), au Centre de coordination des Opérations décisionnelles (Ccdo) et à la préfecture d’Abidjan, le ministre s’est rendu compte de la bonne exécution du plan de sécurisation du scrutin. L’information est rapportée par le Cicg.

« Cette élection est un véritable test pour la Côte d’Ivoire, test de maturité politique et pour la culture démocratique que le Président de la République prône toujours. Après une visite de terrain dans les différents postes de commandement et une séance de travail avec les différents responsables, je me suis rendu compte du bon déroulement du scrutin sur toute l’étendue du territoire national », a dit le ministre.

« Il est possible d’organiser une élection en Côte d’Ivoire sans qu’il n’y ait de violence. À travers ces élections, la Côte d’Ivoire veut démontrer à la face du monde sa place de leader dans la sous-région », a-t-il confié.

Au vu des informations reçues de Dally Sérikpa Léopold, chef adjoint des opérations de la zone d’Abidjan nord qui comprend dix communes (Abobo, Anyama, Brofodoumé, Bingerville, Attécoubé, Plateau, Cocody, Yopougon, Adjamé et Songon), Vagondo Diomandé a tenu à saluer le professionnalisme de ses collaborateurs. « C’est un scrutin ouvert et notre rôle est de faire en sorte que chacun puisse librement exercer son droit de vote. Je félicite l’engagement des forces de défense », a-t-il dit, non sans appeler à la réactivité dans le strict « respect des droits de l’homme » pour parer à toute éventualité.

A noter que la proclamation des résultats vont se poursuive ce lundi 04 Septembre 2023