Tunisie: Ligue 1 | 3e journée - Groupe B - ESM - Un test de vérité

Les Miniers prennent leur courage à deux mains et défendront leurs chances devant l'EST.

Le club minier a débuté sa saison en fanfare en remportant une victoire, certes dans la douleur, mais qui a calmé un tant soit peu la grogne du public suite à un mercato contesté. Il s'apprête à affronter un adversaire qui n'est guère prêt à lâcher du lest, surtout après sa déconvenue face aux Unionistes de Tataouine. Un constat certain, cette performance n'était pas à la hauteur des attentes, malgré le résultat positif, et le jeu affiché par l'équipe. Des questions subsistent quant à la capacité à maintenir un niveau de jeu solide tout au long de la saison.

L'ESM, se prépare à un défi de taille : un match hors de ses bases contre un adversaire redoutable. Le staff technique et les joueurs semblent conscients des lacunes qui ont été relevées lors du premier match, et ont bossé ardemment pour les rectifier.

L'ESM exempte lors de la seconde journée, Mohamed Ali Mâalej a emmené sa troupe sur les hauteurs de Tabarka pour affûter les armes en vue de la confrontation face aux «Sang et Or». Une semaine ponctuée par deux rencontres face respectivement aux équipes algériennes de Belouizdad et le club de la capitale Alger, soldées par deux défaites(1-2) et (0-3). La cohésion du groupe semble être au-devant des priorités de l'entraîneur, avec une stratégie de jeu plus consistante, et une exécution plus précise.

Les attentes sont revues à la hausse, car les fidèles du club minier espèrent voir une équipe capable de rivaliser avec des arguments solides et de démontrer une régularité dans ses performances. En football, on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce le cas pour le coach ? Mâalej semble éprouver un mécontentement de ses deux latéraux, qui ne se sont pas si convaincants, surtout au niveau de leur apport en phase offensive. C'est ainsi que Jasser Ben Atig cédera le flanc gauche à Mezioud, de retour après une suspension pour 3 avertissements avec son ancien club.

De son côté, Hachem Khelifa sera titularisé sur le flanc opposé. Ce seront les deux seuls remaniements qui seront apportés à la formation rentrante cet après-midi. La pression est, donc, sur l'équipe pour capitaliser la victoire précédente, et prouver sa capacité à performer tout au long de cette première phase du championnat.

En même temps, la vague déferlante des recrutements continue de plus belle, et les responsables se soucient des lacunes observées au niveau de l'attaque, où seul le Congolais Chance Moundzenga a donné satisfaction. Dans ce registre, deux attaquants étrangers viennent d'être enrôlés pour 2 ans. Il s'agit de Geoffrey André et de Armal Ngadiou. Et pour corser le quota des renforts, un défenseur est dans le viseur des dirigeants.