Tunisie: Journée de sensibilisation autour des eaux non conventionnelles - Un mur végétal urbain pour assainir l'air et l'eau

L'objectif du projet est de promouvoir l'application de technologies innovantes, durables et peu coûteuses pour la réutilisation des ressources en eau non conventionnelles à des fins domestiques. Des solutions à mettre en oeuvre dans les écoles, les universités, les installations publiques et les camps de réfugiés, afin de faire d'un bâtiment un producteur d'eau efficace plutôt qu'un consommateur.

Une Journée de sensibilisation autour des eaux non conventionnelles, une ressource à valoriser, a été organisée par le Centre de recherches et des technologies des eaux (Certe), hier vendredi 1er septembre, à l'Institut national agronomique de Tunisie (Inat).

Dans ce contexte, Mme Latifa Bousselmi, coordinatrice nationale du projet "Nawamed", a mis en valeur les objectifs du projet, comme «trouver des solutions naturelles pour réutiliser les eaux domestiques dans les pays méditerranéens».

A ce propos, un mur végétal pour le traitement des eaux grises a été érigé par le Centre de recherches et des technologies des eaux «Certe», à l'occasion du projet "Nawamed" «Nature Based Solutions for Domestic Water Reuse in Mediterranean Coutries».

Un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC MED. Ce mur végétal a été réalisé grâce à la collaboration de l'Institut national agronomique de Tunisie (Inat) ainsi que de l'Office des oeuvres universitaires pour le Nord (Oouno).

Mme Bousselmi a ajouté que «l'utilisation du mur vert pour le traitement des eaux grises est un exemple innovant qui permet la réutilisation de l'eau et sa mise à disposition pour d'autres usages urbains. Il permet, également, la création d'un espace vertical vert qui renforce la biodiversité et peut atténuer les effets locaux du changement climatique».

Ce système est constitué par une collecte des eaux grises du foyer universitaire, qui, après un prétraitement, alimentent les différents modules du mur végétal. En outre, l'ensemble des plantes et substrats permet le traitement de l'eau grise qui sera stockée dans un réservoir en vue d'être utilisée ultérieurement pour alimenter les chasses d'eau ou pour l'irrigation.

L'eau de pluie est collectée partiellement et intégrée à la solution globale. Quant aux substrats introduits au niveau des pots de fleurs, ils réagissent avec l'eau grise formant ainsi un milieu de filtration, d'adsorption et de fixation du bio-film bactérien qui constitue l'agent principal des processus d'épuration.

Les plantes placées dans les pots favorisent la biodiversité bactérienne, améliorent l'oxygénation du milieu et permettent une répartition homogène de l'eau, contribuant ainsi à la purification, sans oublier une fonction esthétique et de rafraîchissement de l'air.

L'objectif du projet "Nawamed" est donc de promouvoir l'application de technologies et de solutions innovantes, durables et peu coûteuses pour la réutilisation des ressources en eau non conventionnelles à des fins domestiques.

Les partenaires qui ont participé au projet ont montré la faisabilité technique et économique de ces solutions dans les écoles, les universités, les installations publiques et les camps de réfugiés, afin de faire d'un bâtiment un producteur d'eau efficace plutôt qu'un consommateur.

Le projet "Nawamed", financé par le programme ENI CBC MED à hauteur de 90% avec un cofinancement de 10% du gouvernement tunisien.