Tunisie: Ligue 1 / 3e journée Groupe B - Le CSS imperturbable

Meriah (ici son 2éme but) à été remarquable pour une EST laborieuse (Photo : Mokhtar hmima)

Les Sfaxiens ont aligné, hier, la passe de trois en autant de matches disputés.

S'il y a un club qui a réussi le mieux le démarrage du championnat, c'est bel et bien le Club Sportif Sfaxien. En effet, le CSS a aligné la passe de trois en autant de matches disputés. Une troisième victoire remportée hier après-midi devant l'UST sur le score sans appel de 3 à 0. Les buts du CSS sont l'oeuvre de Amine Habboubi (32'), Diby Berenger (66') et Mohamed Nasraoui (68').

L'EST, non sans difficulté

Ceux qui ont pris, hier, la peine de suivre le match EST-ESM comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 n'ont pas été déçus. Une rencontre riche en buts, cinq en tout, mais aussi une confrontation à rebondissements entre deux adversaires aussi déterminés l'un que l'autre.

Par ailleurs, on n'a pas attendu longtemps pour assister au premier but de la rencontre. On jouait à peine la 4' lorsque le portier de l'ESM, Mouhib Chamakh, faucha en pleine surface de réparation Houssem Tka. Sans hésitation, l'arbitre du match accorda un penalty, transformé par Yassine Meriah (5').

Et alors que les Espérantistes pensaient être bien partis pour signer une victoire facile, les visiteurs allaient les surprendre quelques minutes plus tard : Hazem Mastouri hérita d'une longue passe en profondeur et profita par la même d'un mauvais placement des défenseurs adverses pour tromper le gardien Amanallah Memmiche (21').

%

Et les visiteurs n'allaient pas s'arrêter là. Ils allaient profiter d'une autre erreur de la défense espérantiste pour prendre cette fois-ci l'avantage : sur un corner, Salifou Tapsoba trompa à son tour un Amanallah Memmiche, impuissant (30').

Un deuxième but encaissé qui n'a pas été du goût des locaux qui allaient vite réagir : un coup franc bien botté de la droite par Yan Sasse et Meriah de monter plus haut que tout le monde pour signer un doublé (37').

En deuxième mi-temps, les débats sont devenus plus disputés, mais le réalisme et le métier des "Sang et Or" a prévalu et l'Algérien Houssam Ghacha de délivrer l'Espérance en signant le but de la victoire (75'). Un joli but du reste, la résultante d'une action collective.

Hier, Yan Sasse a réussi sa première sortie officielle sous les couleurs "sang et or" en sortant un grand match.

L'USM sur sa lancée !

A Monastir, le revenant en Ligue 1, l'Avenir Sportif de La Marsa, a continué à manger son pain noir en concédant sa troisième défaite d'affilée. Une lourde défaite du reste sur le score sans appel (1-3). Les Usémistes ont pourtant mal débuté la rencontre quand Fabrice Zueguei marqua contre son camp (3'). Mais les locaux allaient vite accuser le coup. A peine deux minutes après, Idriss Mhirsi égalisa (5'). Les Usémistes, plus déterminés que jamais, allaient en découdre dès la première mi-temps, en ajoutant les deux autres buts de la victoire, signés Boubacar Traoré à la 39e puis à la 43' de jeu. Dès lors, les Monastiriens n'avaient qu' à gérer leur ascendant, alignant ainsi la passe de deux. En ce qui concerne l'ASM, son entraîneur Khaled Ben Yahia doit penser sérieusement à revoir sa copie.