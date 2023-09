Tunisie: Les robes à adopter pour la saison automnale

La robe, une pièce essentielle et basique dans nos garde-robes et dressings, peut être enfilée lors de toutes les occasions et saisons. Il suffit de bien choisir le modèle, la coupe qui nous va à merveille et le tour est joué ! On restera toujours élégante et à la pointe de la mode. Courte ou longue, unie ou imprimée et à motif, évasée ou droite... c'est une pièce intemporelle et indémodable qui peut être portée tout au long de l'année...

Dans ce numéro, nous vous dévoilons les derniers modèles et styles de robes tendance pour entamer la saison automnale en toute beauté... zoom sur cette pièce ultra féminine et in... L'automne approche à grands pas et il est temps de garnir sa garde-robe avec des pièces adaptées pour la saison. Et les modèles tendance de robes à porter pour bien démarrer la saison ne manquent pas : de la robe longue, à celle midi ou courte, avec manches longues ou demies ... La robe longue, évasée et ornée de quelques motifs ou à design en fleuri, imprimé... continue toujours à figurer parmi les modèles les plus fashion à porter pour la saison estivale et automnale.

On mise sur une jolie robe fleurie, à manches longues, coupe évasée pour camoufler quelques défauts et harmoniser son look. On opte pour des chaussures à demi-talons, des escarpins ou des sandales à plateforme pour gagner quelques centimètres et éviter l'effet d'entassement, pour les petites de taille et les rondes. Côté sac, on peut toujours miser sur les sacs en petit format ou ceux en forme XXL, style fourretout pour un look stylé, façon bohème et décontracté.

Pour celles qui cherchent l'originalité, elles peuvent toujours opter pour l'indémodable robe en jean, qui a fait son grand retour sur la scène de la mode cette année. On peut évidemment choisir une robe en jean ample et over size style djebba, qu'on porte lors de toutes les occasions.

Très pratique et confortable, on peut la porter ample ou bien lui ajouter une ceinture pour bien affiner et dessiner la taille. Pour un mélange de style subtil, on peut y ajouter un sac style couffin pour une tenue et un look traditionnel et des mules simples, fermées par devant. Quant aux couleurs, on peut choisir le blanc, le carmel, le beige et le nude qui vont à merveille avec la couleur bleu clair ou brut du jean.

Ce modèle de robes tendance a été repéré dans les différents boutiques et magasins de prêt-à-porter qui proposent ce style au mélange du traditionnel et du moderne à prix très raisonnable ne dépassant les 40 dinars pour se faire belle et rester dans l'originalité en même temps.

Pour ajouter une allure féminine à votre tenue on peut par contre choisir la couleur noire et unie pour donner l'impression d'avoir une taille plus affinée et assurer l'effet trompe-l'oeil pour toutes celles qui veulent paraître un peu plus minces avec un corps harmonieux, sinon on opte aussi pour les couleurs claires, qui s'adaptent encore à la saison, tel que le blanc, le vert, le bleu et le rose. On accessoirise sa tenue avec des pièces qui vont à merveille avec notre robe, telle une veste en jean qu'on porte avec une robe longue et évasée ou une chemise en blanc ou en jean qu'on porte avec une robe courte moulante ou droite.

Des baskets en blanc peuvent bien se marier avec une robe courte ou longue, et un sac style tote bag peut faire l'affaire pour un look sporty et pratique pour aller aux cours, au bureau...

La robe reste, tout de même, une pièce polyvalente, que l'on peut adopter et porter hiver comme été, on essaye juste de jouer sur les formes, les couleurs et les coupes afin de bien choisir le modèle qui nous va à merveille et avoir une allure féminine absolue.