Afrique: USBG - Dos au mur

Les Benguerdanais sont devant la terrible obligation de vaincre les Stadistes pour sortir la tête de l'eau et refaire surface.

Après deux défaites en deux matches contre le CA et l'ESS, l'USBG n'a pas fait le bon démarrage de la saison habituel et se trouve en mauvaise posture, devant l'urgence de sursaut face à son adversaire du jour, le Stade Tunisien qui est, lui, dans une position confortable après son large succès par 3 buts à 0 sur l'OB et qui l'a hissé à la première place du Groupe B.

Pour Chiheb Ellili, cette rencontre à six points, avec l'un des concurrents directs pour la qualification à la phase du play-off, revêt une grande importance et la victoire est impérative pour lui et pour ses protégés : «Nous n'avons pas droit à un troisième faux pas qui nous coûterait cher et les trois points nous sont indispensables pour sortir de la dernière place et retrouver le moral », avoue-t-il, avant d'ajouter : «La tâche sera très délicate devant un adversaire qui a fait, lui, une très belle entame de saison».

Quitte ou double

Les Benguerdanais n'ont pas donc d'autre choix que de prendre d'entrée le taureau par les cornes et de faire le siège du camp stadiste.

Ce ne sera pas sans risque d'être piégés sur le jeu en contre de l'équipe de Hamadi Daou, mais il n'y a pas d'autre solution car même un match nul n'est pas de nature à calmer la grogne qui monte dans le camp des fans des « Jaune et Noir ». Certes, avec le retour de Chaouki Ben Khedher dans l'axe de la défense, l'arrière-garde benguerdanaise est mieux sécurisée, mais il y a un problème qui chiffonne encore Chiheb Ellili dans la transition rapide défense- attaque, l'animation offensive et l'efficacité dans la surface de l'adversaire.

Surtout qu'après le départ de Rafik Kamergi, il n'y a pas de buteur providentiel pour pallier ces grandes lacunes offensives, marquer des buts sur exploit individuel et arracher des victoires. Et puis, le dispositif stadiste est solide et n'offre pas des failles et des brèches à exploiter, même sur les balles arrêtées. Un vrai casse-tête tactique attend donc Chiheb Ellili pour trouver la perche de la victoire, du répit et du salut même provisoire.