Tunisie: Gommage - Des exfoliants naturels faits maison !

L'automne pointe du nez et anticipe sur la reprise de moult habitudes et rituels de santé et de bien-être. Après des vacances qui ont été éprouvantes pour la peau en raison notamment de la sudation, de l'eau de mer, du chlore se trouvant dans l'eau des piscines ainsi que de l'application récurrente des écrans solaires et des produits cosmétiques, l'heure est à la purification de l'épiderme. L'on entend par purification le rituel hebdomadaire du gommage.

En effet, pour une peau éclatante, qui respire la santé, rien n'est plus efficace qu'un gommage à base de produits naturels. L'idée étant d'exfolier l'épiderme en le délestant des impuretés afin que les pores soient nets et que la peau se débarrasse de l'excès de sébum, des résidus de l'acné ainsi que des points noirs.

Cela dit, à chaque type de peau convient un exfoliant naturel, obtenu à partir de produits naturels, reconnus pour leurs vertus spécifiques. Aussi, le flocon d'avoine est-il idéal pour les peaux sensibles. Le sucre vanillé contribue à l'élasticité des peaux matures. Le café favorise l'élimination des peaux mortes. La liste est, à vrai dire, exhaustive. D'où la nécessité de bien choisir parmi les ingrédients ceux qui répondent favorablement aux besoins de la peau en question.

Huile d'amande douce pour les peaux sèches

Commençons par les peaux sèches qui nécessitent un nettoyage approfondi tout en préservant l'hydratation de l'épiderme. Pour ce, un exfoliant naturel est recommandé. Il est obtenu en mélangeant une cuillère à café de poudre d'amande et une cuillère à café d'huile d'amande douce. Riche en lipide et en vitamine E, cet exfoliant nettoie la peau tout en la nourrissant et en la protégeant du dessèchement.

Aloé vera et citron pour les peaux grasses

Pour les peaux grasses, il est recommandé de préparer un exfoliant naturel à base de gel d'aloé vera (soit une cuillère à café), de jus de citron (une demi-cuillère à café) et de sucre fin (une cuillère à café). Cet exfoliant apporte bien-être, pureté et équilibre aux peaux grasses. Grâce à l'aloé vera, la peau est nettoyée en profondeur. Le jus de citron purifie et élimine le gras et le sucre nettoie la peau tout en douceur.

Café et huile de noisettes pour les peaux mixtes

Quant aux peaux mixtes, le meilleur produit naturel qui permet de réussir l'équilibre entre les zones grasses et autres sèches n'est autre que l'huile de noisette. Un bon gommage serait réalisé en mélangeant une cuillère à café de marc de café, une cuillère à café d'huile de noisette et une goutte d'huile essentielle de lavande fine. Le café élimine les peaux mortes et améliore l'aspect de la peau.

Flocons d'avoine et l'huile de son de riz pour les peaux sensibles

S'agissant du gommage spécial peaux sensibles, il est réalisable à partir d'un exfoliant naturel, composé d'une cuillère à café de flocons d'avoine en poudre, d'une cuillère à café de poudre d'amande, d'une cuillère à café d'huile de son de riz et une cuillère à café de miel liquide. Grâce à sa teneur en phytostérols, l'huile de son de riz apaise la peau sensible. Cette dernière retrouve tout le confort grâce aussi à l'effet adoucissant et hydratant du miel.