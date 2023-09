Algérie: 3e édition du duathlon d'Oran - Chakib Kioua et Amina Rouba sacrés

ORAN — Les athlètes Kioua Chakib du club Amel El Malah chez les messieurs et Amina Rouba du club S-Tri Club-Triathlon Oran ont remporté la troisième édition du duathlon d'Oran, disputée vendredi au niveau du Hai "Akid Lotfi".

Chez les hommes, l'athlète d'Amel El Malah (Ain Temouchent), Chakib Kioua, s'est imposé devant Ghaouti Fethi du club Bahia Nautique et Draou Abdeljelil de Area Club d'Oran.

La première place chez les dames est revenue à Rouba Amina du club S-Tri Club-Triathlon Oran devant Chater Lilia du club Area Oran et Mebarki Kahina du club Bahia Nautique.

Cette manifestation sportive, organisée par le club sportif amateur "NFJ Wahran", en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports et sous l'égide de la Fédération algérienne de triathlon, a vu la participation de plus de 200 athlètes des deux sexes, toutes catégories confondues, de 20 wilayas.

Le programme de la 3e édition du duathlon d'Oran comprenait 5 km de course à pied suivie de 20 km en vélo et 2,5 km de course à pied.

Les lauréats ont été récompensés en présence de membres de la fédération algérienne de triathlon et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran.