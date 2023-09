Angola: Petro promet de faire appel de la condamnation de la FAF

Luanda — La direction de Petro de Luanda fera appel de la sentence prononcée par le Conseil disciplinaire de la FAF, qui a suspendu l'équipe de football de toutes activités pendant deux ans, pour corruption, a déclaré le président du Conseil, Tómas Faria.

S'exprimant samedi soir, lors d'une conférence de presse à Luanda, suite à la déclaration de l'instance fédérative, publiée vendredi, il a déclaré que le club ferait appel et apporterait la vérité sur les prétendues irrégularités, qui, à son avis, sont des faits inexistants.

"Nous présenterons le recours à l'organe juridictionnel de la FAF. La suspension n'est pas liée à des cas de corruption mais au prétendu manque de vérité et au devoir de collaboration", a-t-il dit.

Tomás Faria a nié toute implication dans une quelconque affaire de corruption, expliquant que l'institution qu'il dirige, maintenait toujours le dialogue, sans jamais mettre d'obstacles, contrairement à l'allégation du Conseil disciplinaire de la FAF, promettant de présenter des preuves.

Il a indiqué que le communiqué annonçant la condamnation n'a jamais été remis au club et que, curieusement, sa direction en a pris connaissance à travers les réseaux sociaux et les médias.

Perplexe, le dirigeant a remis en question les critères utilisés par le Conseil disciplinaire de la FAF pour sanctionner l'équipe de football sans que celle-ci soit préalablement informée de l'existence d'une procédure.

%

Il a réitéré que le collectif suivra les procédures légales pour rétablir la vérité et sa réputation afin de préserver ses intérêts et ceux du football angolais.

Tomás Faria a considéré la déclaration de la FAF comme sensationnaliste, car elle a créé une tache sur le sport à la veille du tirage au sort de la Super-ligue africaine, où l'équipe sera impliquée.

"Nous sommes attentifs car le combat est de nous faire tomber et de voir Petro tel qu'il était dans les années passées. Nous n'allons pas en deuxième division parce que nous ferons appel de cette décision", a-t-il réitéré.

Il a garanti que Petro jouerait la Super Coupe d'Angola à la nouvelle date présentée par la Fédération et qu'il disputerait la Ligue des Clubs Champions.

L'affaire a commencé en juin dernier lorsqu'un audio a été divulgué sur les réseaux sociaux dans lequel l'entraîneur Agostinho Tramagal révèle des détails sur la victoire 1-0 de l'Académica de Lobito contre le Primeiro d'Agosto.

Dans le son, on entend l'entraîneur dire qu'il a reçu trois millions de kwanzas de Petro de Luanda pour gagner le match contre D'Agosto. Si cela se produit, les « tricolores » se hisseraient à la première place de la Girabola 2022-23.

Agostinho Tramagal rapporte qu'il a gardé un million et en a partagé deux millions entre les joueurs à raison de 100 mille kwanzas chacun.

Il affirme qu'il a refusé une offre de Primeiro d'Agosto de sept millions de kwanzas pour perdre le match et qu'il a tout fait pour permettre à Kabuscorp de Palanca de remporter la demi-finale de la Coupe d'Angola, ce qui n'a pas eu lieu.

Par la suite, le Club de Primeiro d'Agosto est puni d'une amende correspondant à 2.000 UCF (1 UCF équivaut à 88 kwanzas), l'entraîneur José Alberto Agostinho "Tramagal" est suspendu pour quatre ans et d'une amende correspondant à 6.000 UCF, pour corruption.

Il a également été suspendu de toutes activités footballistiques, pour cause de corruption, Kabuscorp de Palanca a été exclu de la division et devra payer une amende correspondant à 80 000 UCF, tandis que son président, Bento Kangamba, a été puni de quatre ans et d'un montant correspondant à 6 000 UCF.

L'Académica Petróleos Clube de Lobito a été sanctionnée d'une pénalité de division pour corruption lors du match n°22/2023 de la Coupe d'Angola et d'une amende correspondant à 80.000 UCF.

L'athlète Márcio Luvambo a été suspendu de toute activité footballistique pour un an, pour violation du devoir de coopération dans cette procédure disciplinaire et corruption en relation avec le match 216/23 de la 27ème journée de la Girabola2022-23 et a également été sanctionné d'une amende correspondant à 3 000 UCF.