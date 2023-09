Angola: La Ministre de l'Action Sociale appelle les parents à accorder plus d'attention à leurs enfants

Quiçama (Luanda) — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme (Masfamu), Ana Paula do Sacramento Neto, a exhorté ce dimanche, dans le village de Muxima, municipalité de Quiçama, les parents et tuteurs à accorder plus d'attention à leurs enfants et les garder chez eux, en vue de leur sécurité et protection.

S'adressant à la presse, la gouvernante a fait savoir que c'était avec une grande préoccupation qu'elle avait reçu de tristes informations sur des enfants violés et agressés.

Pour cette raison, a-t-il expliqué, l'Exécutif travaille pour garantir que les adultes aient des enfants chez eux, afin qu'ils se sentent en sécurité, en confiance et considèrent leurs parents et tuteurs comme de véritables protecteurs.

A l'occasion, elle a appelé à la vigilance, en vue de prévenir d'éventuelles agressions ou abus sur des mineurs.

« Il faut considérer l'enfant comme le futur gardien du pays », a-t-elle souhaité.

À son tour, le gouverneur provincial de Luanda, Manuel Homem, a fait savoir que la protection de l'enfance doit mériter une attention particulière de la part de l'État, car l'avenir de toute nation dépend de ce qui est fait aujourd'hui avec les enfants.

"Nous nous engageons à continuer à être proches de ces initiatives, pour que la paix continue de régner en Angola, l'amour entre frères et, surtout, pour que le pays puisse se développer sur la base de la foi et du dévouement de chacun, en tant que chrétien", a-t-il exhorté.

Manuel Homem a rappelé que lorsque la requalification de Muxima, déjà entamée, sera achevée, il y aura en effet un tourisme religieux plus organisé, plus efficace et un village plus accueillant, plus disposé à recevoir ses fidèles pèlerins et touristes.