Afrique Centrale: Rentrée scolaire au Sud-Kivu - La population de Kalehe s'inquiète du manque d'infrastructures scolaires

A la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, la population du territoire de Kalehe (Sud-Kivu) a émis des inquiétudes au sujet des infrastructures scolaires détruites lors des pluies qui s'y étaient abattues au mois de mai dernier.

La plupart de bâtiments scolaires de Bushushu et Nyamukubi ont été soit endommagés soit complétement détruits et n'existent plus depuis les inondations et glissements de terre.

Une dizaine d'établissements scolaires est concernée.

« Plus de 3 153 élèves de l'axe Bushushu-Nyamukubi dont les écoles avaient été détruites par les catastrophes naturelles du 4 mai 2023 se posent des questions sur leur rentrée scolaire du 4 septembre 2023 », a rapporté un membre de la société civile.

Les autorités scolaires de la province éducationnelle Sud-Kivu 1 rassurent.

Avec l'appui de l'UNICEF, des classes provisoires sont aménagées pour recevoir les élèves dès ce lundi 4 septembre.

« Tout est fin prêt. Pour Bushushu et Nyamukubi, nous avons préparé la rentrée scolaire. Nous avons mobilisé tous nos partenaires, il y a des salles de classes temporaires qui ont été érigées, des bancs-pupitres, nous avons distribué des fournitures scolaires », a assuré le chef de la province éducationnelle Sud-Kivu 1, Leon Musagi Mukambilwa.

Dans l'autre entité de cette province, la cité de Minova, certaines infrastructures scolaires sont occupées par des déplacés de guerre.

Là aussi, des classes provisoires sont en train d'être construites, a affirmé Leon Musagi :

« Et pour Minova, il y a à peu près six écoles qui sont occupées jusqu'à présent par des déplacés de guerre, mais nos partenaires sont en train de construire des classes temporaires aussi. Et partout, la rentrée scolaire est bien préparée ».

Dans la ville de Bukavu, également, certaines infrastructures scolaires sont détruites dans des incendies à répétition.