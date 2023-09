Afrique: Esperaça da Costa est déjà à Nairobi pour le Sommet Africain sur le Climat

Luanda — Nairobi (Par l'envoyé spécial) - La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, est arrivée dimanche après-midi à Nairobi, au Kenya, pour représenter l'Angola, du 4 au 6 septembre, au premier Sommet africain sur le climat et à la Semaine africaine du Climat.

À l'aéroport international Jomo Kenyatta, Esperança da Costa, qui est à Nairobe au nom du Chef de l'État angolais, João Lourenço, a été reçue par le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, et de hauts responsables des deux pays.

Le Sommet africain sur le climat et la Semaine africaine du climat rassemblent des chefs d'État et de gouvernement, de l'Union africaine et des membres du système des Nations Unies, ainsi que de la société civile.

Le premier Sommet africain sur le climat, dirigé par le président du Kenya, William Ruto, avec le soutien de l'UA, abordera l'exposition croissante au changement climatique et les coûts associés, à l'échelle mondiale et en Afrique en particulier.

Avec cette initiative, les dirigeants africains cherchent une fois de plus à définir des mesures urgentes pour atténuer les effets du changement climatique.

Quant au Sommet, il s'agit d'une plateforme permettant d'informer et d'influencer les engagements, les promesses et les résultats conduisant à l'élaboration de la Déclaration de Nairobi.

Sous le thème «Promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde», le Forum se concentrera également sur la présentation de solutions innovantes de croissance verte et de financement climatique en Afrique et dans le monde.

Le forum aura lieu au Kenyatta International Convention Centre, où se déroule déjà un mini-sommet, réunissant des techniciens de plusieurs pays, dont l'Angola.