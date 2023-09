Madagascar: Basketball 5x5 - Madagascar s'adjuge la médaille d'or masculine

Les basketteurs malgaches, invaincus depuis le début de la XIe édition des JIOI, ont confirmé leur titre acquis en 2019 à La Réunion. Samedi, ils ont gagné la médaille d'or de la grande finale.

Les Ankoay, seniors hommes, ont montré samedi que le basketball malgache est une valeur sûre dans l'océan Indien. Ils ont battu les joueurs de La Réunion sur le score de 62-54, lors de la finale comptant pour la XIe édition des Jeux des Iles de l'océan Indien (JIOI) de 2023, à Madagascar. Dans l'objectif de remporter l'or à domicile, après les deux titres acquis à La Réunion en 1998 et à Maurice en 2019, Madagascar, mal embarqué au départ et mené 1-8, a réussi à renverser la vapeur pour mener 14-13 à 45 secondes de la fin du premier quart temps.

Face aux Réunionnais avantagés par leur taille, les joueurs malgaches ont été menés durant les dix premières minutes. Au deuxième quart temps, Elly Randriamampionona, avec deux lancers francs réussis, permet à son équipe de virer en tête, 18-17. Pourtant, au bout de 3'15"de jeu, Madagascar est encore mené par 19-22. Mais avec trois lancers obtenus par Livio Ratianarivo, Madagascar se retrouve en tête et grâce à des tirs à 3 points de Faralahy et d'Elly, les Ankoay hommes ont mené par 33-27 à la pause. Avec Elly, en pleine réussite pour obtenir le titre de meilleur marqueur sur le terrain, 28 points, et Livio à 18 points, Madagascar a réussi à garder les écarts entre + 9 et + 10 points, à la fin du troisième quart temps, 49-38.

Grâce à une avance de + 16 à 5 minutes de la fin du match, les Ankoay de Madagascar, notamment Rija Lahontan, intraitable sur le terrain, et Faralahy qui grappille des points (9 points), les écarts de 13 points ont été maintenus, 60-47 à 2'26" de la fin du match. Le score final a été de 62-54 pour Madagascar. Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basketball (FMBB), se dit très content du bon résultat obtenu par Madagascar. « C'est le résultat de longues années de travail. Pour moi, les JIOI ne sont plus de notre niveau, nous nous tournons maintenant vers l'Afrique et la Coupe du monde », confie-t-il.

Prudents

Depuis 1998 jusqu'à ce jour, Madagascar a rapporté trois médailles d'or (en 1998 à La Réunion, en 2019 à Maurice et cette année à Madagascar) et quatre médailles d'argent (en 2003 à Maurice, en 2007 à Madagascar, en 2011 aux Seychelles, en 2015 à La Réunion). Selon Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la FMBB, « les joueurs se sont bien préparés et sont bien soutenus. La direction technique nationale est là afin de donner des consignes pour atteindre l'objectif de garder à la maison le titre sur les deux tableaux ». Durant la confrontation contre La Réunion, les joueurs malgaches ont montré leur solidarité et leur complémentarité exemplaire sur le terrain.

D'après Livio Ratianarivo, « le combat a été très dur. Au début, nous avons été très prudents, mais petit à petit, nous sommes entrés dans le match. Gagner la médaille d'or à la maison a été notre objectif ». Quant au ministre de la Sécurité publique, Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison, il a souligné que « l'union fait la force. Des joueurs du Cospn qui vont, de nouveau, participer au Road to BAL ont apporté leur contribution dans cette victoire. La victoire de Madagascar est la plus importante avant tout ».