Afrique de l'Est: XIE Jeux des Iles - Madagascar bat les records

À domicile, la Grande ile actualise plusieurs records, lors des XIe Jeux des Iles de l'océan Indien, qui se sont déroulés, du 25 août au 3 septembre.

Défi relevé. L'ile hôte a raflé 121 médailles d'or si l'ancien record, également de Madagascar, a été de 103, réalisé en 2007. Madagascar a engrangé 38% des 316 médailles d'or en jeu, soit 121 d'or, avec 71 d'argent et 80 de bronze, 272 en tout. Maurice termine deuxième (91 or-89 ag-103 br) et La Réunion se retrouve à la troisième place (80-90-74). C'est la troisième fois que la Grande ile se hisse à la première place du tableau des médailles après les éditions en 2007 (103-79-53, total 235) et en 1990 (56-52-47,155).

Les Seychelles finissent quatrième (11), devant les Comores (5), Maldives (5) et Mayotte (3). Les équipes nationales des dix-neuf disciplines sportives au programme des Jeux ont toutes arraché des médailles à l'issue des dix jours de compétition. L'haltérophilie a été la discipline qui a raflé le plus de médailles : 34 d'or, 11 d'argent et 10 de bronze. C'est un nouveau record des Jeux. Le précèdent record a été de 30, réalisé par les Seychelles en 2011.

L'haltérophile Tojo Andriantsitohaina a brillé en actualisant un record des Jeux. Il a aussi obtenu le minima olympique. L'or du sport roi, décroché cette fois par Madagascar, a toujours eu le plus de valeur. Les Barea l'emportent après trente longues années. Deux disciplines collectives ont réalisé, elles aussi, des exploits en remportant à 100% les médailles d'or en jeu, dont quatre pour le basketball, en 5x5 et en 3x3.

Combatifs

Intouchables, les Makis ont, de leur côté, réalisé un doublé en rugby à VII masculin et féminin. Les volleyeurs ont, quant, à eux échoué à la dernière marche et se sont contentés des médailles d'argent chez les garçons comme chez les filles. Les Akio filles perdent en finale et les garons complètent le podium en handball. Les sports de combat ont toujours fait preuve de suprématie aux Jeux. Le taekwondo conserve la première place comme en 2007. Cette fois, les taekwondoïstes ont obtenu 13 en or, 8 en argent et 3 en bronze devant La Réunion qui compte 8 d'or.

En karaté, les porte-fanions du pays, comme en 2007, ont excellé en raflant 13 en or, une en argent et deux en bronze, devant La Réunion (5). Les lutteurs ont, eux aussi, répondu présents en arrachant 8 d'or, 11 d'argent et 2 de bronze, devant La Réunion (6). Pareil pour les kick-boxers, une discipline qui intègre pour la première fois le programme des Jeux, ont obtenu 8 en or, 4 en argent et 2 en bronze, devant Maurice (4). Madagascar finit deuxième en judo avec 5 médailles d'or, 6 d'argent et 10 de bronze, derrière La Réunion (7).

Moins performants, les boxeurs terminent quatrièmes avec une seule médaille d'or, une d'argent et onze de bronze. La pétanque a été toujours notre discipline phare. Elle a raflé sept sur les neuf médailles d'or en jeu. L'athlétisme a été, lui aussi, moins performant et n'a obtenu que treize, si auparavant la discipline en a arraché au moins quinze. Le tennis n'a pas pu faire 100%, comme en 2015, et n'a obtenu que deux d'or, quatre d'argent et une de bronze.

En tennis de table, Madagascar a gagné trois d'or, une d'argent et est classé deuxième derrière les Maldives (4). La natation termine, pour sa part, à la quatrième place avec trois or signés Jonathan Nativel. Le para athlétisme finit deuxième avec 3 d'or, 4 d'argent et 4 de bronze derrière Maurice (11). Le badminton a eu trois bronzes et un seul pour le cyclisme. Rideau sur la version 2023 des JIOI, la XIIe édition aura lieu aux Comores en 2027.