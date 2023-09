Algérie: Inondations à Tlemcen et El Bayadh - Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des inondations et crues provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur des régions des wilayas de Tlemcen et d'El Bayadh, les assurant de sa sympathie face à cette tragédie, indique lundi un communiqué de la Présidence de la République.

"Suite aux inondations et crues provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur des régions des wilayas de Tlemcen et d'El Bayadh, entraînant des pertes humaines et des dégâts matériels, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes, dans lequel il leur a présenté ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde sympathie face à cette tragédie, et priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis et de prêter à leurs proches patience et réconfort. A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons", lit-on dans le communiqué.